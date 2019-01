46 prosent av 900 foreldre til barn i grunnskolealder sier at de er «svært bekymret» eller «bekymret» for at barna deres får dårlige økonomiske vaner.

Det kommer frem i en undersøkelse som Respons analyse har gjort for Sparebank 1.

Bare 11 prosent er ikke bekymret.

– Det er bekymringsverdig at mange foreldre har denne frykten for barnas økonomiske fremtid, sier Anne Gundersen, konseptansvarlig for barn og familier i Sparebank 1.

Hun mener en samlet finansnæring nå må ta ansvar for god forbrukerinformasjon og mindre pågående markedsføring av dyr kreditt.

Unge lever på kreditt

Andre undersøkelser viser at bekymringen er reell. Den siste halvårlige rapporten fra Finanstilsynet om finansielt utsyn viser at nordmenn ved utgangen av tredje kvartal i år har 111 milliarder kroner i forbruksgjeld.

Bare det siste året har forbruksgjelden steget med rundt 12 prosent.

Åtte prosent av unge voksne, de mellom 19 og 29 år, vedgår at de livnærer seg med kortsiktig kreditt og forbrukslån, og denne andelen øker stadig.

Flere unge finansierer også boligkjøp med forbrukslån. Dessuten har unge langt høyere boliggjeld enn eldre, og de frykter ventet renteoppgang.

Småbarn har bankkort

Økonomisk historiker Gunhild J. Ecklund er ikke overrasket over situasjonen.

– Unge får stadig mindre trening i å håndtere penger. Mange får ting nesten før de rekker å ønske seg det. Færre unge jobber på deltid, og færre får faste lommepenger. Dessuten ser de ikke penger lenger. De er jo på et kort. Det er en reell grunn til bekymring, sier Ecklund.

Så snart man har fylt 18 år og er myndig kan man få forbrukslån med skyhøy rente, selv om noen forbrukslånsbanker har høyere aldersgrense. Eksempelvis har Santander 23 års aldersgrense.

Vanlige debetkort får barn stadig tidligere. 40 prosent av barna har fått kort når de er 10 år gamle, ifølge undersøkelsen.

Vipps introduserer nå «barne-vipps» for barn opp til 15 år. Også andre banker har lignende tilbud.

IKKE RART: Elisabeth Realfsen i Finansportalen og Forbrukerrådet forstår at mange er bekymret.

Tror kreditt ikke koster

En annen fersk undersøkelse TNS Kantar har gjort for forskningsinstituttet Norce viser at hver fjerde nordmann tror man må betale like mye eller mindre når man bruker kredittkort i stedet for debetkort.

Syv av ti nordmenn svarer riktig – at kredittkortkjøp koster mer.

Blant de under 30 år er det enda færre som svarer riktig, hvilket uroer Elisabeth Realfsen, fagansvarlig for Finansportalen til Forbrukerrådet.

– Det er svært bekymringsfullt at en del unge ikke forstår at man låner penger når man bruker kredittkort. Forestillingen om at penger på kreditt er penger til disposisjon florerer blant unge voksne, sier Realfsen, som selv har tenåringsbarn.

– Det er ikke rart mange foreldre er bekymret, sier hun.

Sparebank 1 etterlyser forbilder.

– Vi oppfordrer foreldrene til å være forbilder ved å benytte hverdagssituasjoner til å snakke om hva ting koster, hvordan det er lurt å bruke penger, og kanskje viktigst av alt; la barna selv øve seg på å håndtere og ha oversikt over sin egen økonomi, sier Anne Gundersen i Sparebank 1.