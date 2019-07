Da Stein Ivar Johansen fra Lillehammer oppdaget skjeggkre i boligen sin i mars i fjor gikk han systematisk til verks for å kvitte seg med dem.

I løpet av åtte måneder hadde han tatt knekken på alle de 327 krypene som hadde flyttet inn hos han.

– Det kom veldig mange overskrifter da jeg skjønte at jeg hadde skjeggkre. Det var ikke av nysgjerrighet for skjeggkreets biologi at jeg gjorde dette. Det var rett og slett for å få det vekk, sier Johansen til E24.

Johansen er forsker ved Norsk institutt for naturforskning, og ekspert på vannøkologi og fiskebiologi. Han er den første som har dokumentert å ha fullstendig fjernet skjeggkrebestanden fra sin bolig. Han har skrevet en populærvitenskapelig artikkel i tidsskriftet Insekt-Nytt hvor han på ti sider dokumenterer sin bekjempelse av insektene.

Skjeggkre var blant fjorårets store landeplager. Krypene har hatt en fremvekst i norske hjem de siste årene. Krypene har skapt flere overskrifter, blant annet med at forsikringsselskapet Protector måtte bokføre et tap på over 100 millioner.

Det har blitt gjort flere forsøk på å bli kvitt dem, men det har vist seg å være vanskelig.

Forsker Stein Ivar Johansen ved Norsk institutt for naturforskning.

Fanget halvparten med hendene

– Jeg begynte med en god kartlegging, som gjorde at jeg fikk oversikt over hvor de største problemene var, sier Johansen. Videre benyttet han flere metoder samtidig for å bli kvitt insektene, slik det er anbefalt av Folkehelseinstituttet. Blant tiltakene som ble brukt var limfeller, insekttape og fangst med hendene. I forsøket på å bli kvitt krypene fra boligen sin, fanget han totalt 327 skjeggkre. Halvparten av dem fanget han med hendene. Nesten alle ble funnet i underetasjen, hvorav de fleste på bad og vaskerom. Etter fjorårets innsats, merker Johansen nå at han har lett for å få øye på krypene. – Jeg merker at jeg går litt på tå hev. Når man først har fått dette på netthinnen så ser man dem lett. Jeg er ikke så engstelig for dem lenger, for jeg vet at det er fort gjort å bli kvitt. «Funkygine» anker skjeggkre-dom Johansen forteller at han har lest at andre har greid å utrydde skjeggkre fra sine hjem på forumer, men at han er den eneste som har vitenskapelig dokumentert å bli kvitt dem fullstendig. Råder å gjøre en grundig kartlegging

Johansen forteller at fremgangsmåten han brukte sto mye i regi av selv.



Har du noen råd til andre som ønsker å bli kvitt skjeggkre fra sin bolig?

– Jeg anbefaler å gjøre en grundig kartlegging og å være litt på. Mange mener at det er kun skadedyrbekjempere som skal ta dette, men jeg mener det er lurt at huseier tar del i kampen også, sier han.

Forskeren presiserer også at å gå inn for å fjerne skjeggkre på egen hånd primært gjelder for personer med eneboliger, ettersom man ikke blir kvitt skjeggkre uten å fjerne dem fra hele bygget.

Johansen håper at hans historie kan være med på å dempe frykten andre huseiere med skjeggkre føler på.

– Det er mange som er engstelige og som synes dette er guffent. Jeg håper at positivt nytt kan hjelpe til å dempe uroen.