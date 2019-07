Antikythera har i dag 24 fastboende - om det ikke kommer til nye innflyttere snart, vil det lille samfunnet forsvinne.

Derfor har myndighetene i den greske kommunen nå bestemt seg for å betale i overkant av 4.800 kroner i måneden til familier som ønsker å bo der.

I tillegg til et månedlig beløp vil innflyttere få tilbud om et gratis hus og en eiendom til å drive enkelt jordbruk.



Sommeren gir dobling av innbyggerantallet



Totalt skal man kunne få opp til 170.000 kroner for å bo der, ifølge flere internasjonale medier, deriblant den svenske avisen Veckans Affärer.

Antikythera er på 20 kvadratkilometer og ligger i Middelhavet, like mellom halvøya Peloponnes og turistmagneten Kreta.

I dag bor det 24 grekere på øya, som har fergeforbindelse til den noe større naboøya Kyhtera.

Rundt 20 turister kommer på besøk hver sommer.

Les også: Flyskammen ser ikke ut til å påvirke oss: Flere til utlandet i høstferien

«Ubegrenset avslapping»



Øyas uoffisielle turistnettsted skryter av at stedet er «et av de minste, ikke-moderniserte bebodde øyene i Hellas», men innrømmer at det er «begrenset mathandel» og «begrensede ressurser».

Men til gjengjeld skrives det at øya kan tilby «ubegrenset avslapping».

Antikythera ligger en firetimers båtreise fra Kreta. På øya finner mann blant annet én matbutikk, steinete kystlinjer, grotter og to små strender.

ARKEOLOGISK SENSASJON: Den såkalte Antikyhtera-mekanismen regnes som en av verdens første «datamaskiner». Maksinen ble brukt til å regne seg frem til når sol- og måneformørkelser inntraff. Den ble funnet utenfor øya i 1900.

– Vi ser etter familier som kan gjenopplive øya vår, sier øyas ordfører Andreas Charchalakis, ifølge Independent.

– Vårt sted er veldig vakkert men utfordrende gjennom vintermånedene.

Øya har både internett, elektrisitet og TV-tilgang, men på vinteren kan tjenestene være ustabile på grunn av mye vind.

Antikythera er i dag kanskje mest kjent for funnet av Antikythera-mekanismen, en artefakt fra oldtidens Hellas som ble brukt til å forutsi sol- og måneformørkelser.

Historikere mener den ble laget rundt 87 f.Kr., og er blitt kalt verdens første analoge datamaskin. Den ble oppdaget i et skipsvrak like utenfor nettopp Antikythera i år 1900.

Italienske herskapshus til 1 euro

Antikythera er ikke alene om å slite med lave og fallende innbyggertall, og flere andre søreuropeiske steder har tilbudt penger til potensielle innflyttere.

Den idylliske småbyen Locana utenfor Torino i Italia gir bort 87.000 kroner til nye permanente innbyggere for å gi nytt liv til miljøet, skriver Independent.

Småbyen krever at innflytterne har minst ett barn, en lønn på over 58.000 kroner og forplikter seg til å bli der over lengre tid.

Les også: Italia er i trøbbel. Her er grunnen til at verden burde bry seg.

– Befolkningstallet vårt har sunket fra 7.000 tidlig på 1900-tallet til bare 1.500 nå, etter at folk dro til Torino for å skaffe seg jobb på fabrikkene der, har ordføreren sagt til avisen ved en tidligere anledning.

Han la til at Locana har dusinvis av stengte butikker, barer og restauranter som bare venter på å bli åpnet igjen av nye innbyggere.

Det finnes flere lignende tilbud i Italia - dersom du har lyst på et «smuldrende, gammelt italiensk herskapshus i en vakker bygd», som britiske Independent skriver, kan du kjøpe ett for kun én euro.



I dette tilfellet er det snakk om småbyene Zungoli i Sør-Italia og Mussomeli på Sicilia.