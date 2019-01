Hedgefondforvalter kjøper luksuseiendom for én milliard kroner

Den amerikanske milliardæren Ken Griffin, som står bak hedgefondet Citadel, har kjøpt den 200 år gamle boligen «3 Carlton Gardens» i London.

Han betalte til sammen 122 millioner dollar, tilsvarende en milliard kroner, for eiendommen, mens prisantydningen har vært på 161 millioner dollar, eller 1,38 milliarder kroner, de siste to årene, ifølge Financial Times.

Boligkjøpet til Griffin skjer samtidig som markedet for luksuriøse boliger i London har falt markant etter skatteendringer og uro rundt brexit.

«Unik mulighet»

Prisene for boliger i Londons mest eksklusive nabolag har rast 18,4 prosent fra toppen i 2014 og til slutten av 2018. E24 har også tidligere meldt at London er fallende på listen over verdens byer med det dyreste luksus-eiendomsmarkedet.

– Det er en unik mulighet til å eie et hjem i London, sier Griffins talsperson Julie Andreeff Jensen, ifølge Financial Times.

Til tross for priskuttet, gjør summen på 122 millioner dollar eiendommen til den dyreste som er blitt solgt i Storbritannia siden 2011, skriver The Guardian.

Milliardformue

Griffin har en formue på rundt 9,9 milliarder dollar, ifølge magasinet Forbes. Han startet hedgefondet Citadel, som nå forvalter 28 milliarder dollar, i 1990.

50-åringen eier også dyre eiendommer i både Chicago, New York Florida, Miami og Hawaii, skriver Financial Times. Til sammen skal milliardæren ha hatt konkurranse fra minst fire andre personer som også ville sikre seg London-eiendommen.

– Han fikk den til rabatt. For personer som har pengene er det store kjøpsmuligheter i London nå, sier Charles McDowell i Charles McDowell Properties til Bloomberg News.

Boligen på 1900 kvadratmeter ble kjøpt for 65,5 millioner dollar i 2013.

Nedkjøling

Det er ikke nytt at boligprisene i Storbritannia er på vei ned. Allerede for over et år siden viste det britiske boligmarkedet sterke tegn til nedkjøling. Spesielt London har hatt en svært høy boligprisvekst i årene frem mot brexit. Det er også her boligprisfallet har vært størst den siste tiden.

Tidligere i høst skrev Financial Times at boligprisene i London hadde falt i tre av de fem siste månedene frem mot sommeren, med et fall på 0,7 prosent i juli.

Den norske skipsrederen John Fredriksen og den russiske Chelsea-eieren Roman Abramovich er blant de mange rike utlendingene som har eiendommer i London.