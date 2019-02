– Det er noe med det å skille seg litt ut, sier Knut Nævra, innehaver av Hokksund-bedriften Buskerud vakumgraving og eier av en liten grønn Fiat med bilskiltet «Sugern».

Med et vakumgrave-firma med mottoet «Vi suger det meste», syntes Nævra det var naturlig å gå til anskaffelse av det personlige bilskiltet.

– Når folk har flere firma å velge mellom, velger de kanskje det de synes virker litt interessant, sier han.

– Folk legger godt merke til Fiat-en når jeg kommer kjørende.

Originale firmabilskilt Flere har gjort som Knut Nævra i Hokksund og kjøpt personlige bilskilt registrert på et AS og som enten er navnet på bedriften eller som sier noe om bedriftens virksomhet. Her er et utvalg skilter registrert på ulike AS-er landet rundt: STENGAL - Stavanger Pukk AS. OLJEFRI- Hitech Energy AS, leverandør av systemer for vannbåren varme og forbruksvann. DRBULK - bilverkstedet Nor Teknikk Harstad. SAMHOLD - Fagforbundet Hedmark.

BRUSE - Hansa Borg Bryggerier.

TALAPPI - Midttun Trafikkskole på Straume i Hordaland.

SYNLIG - Produksjonsbyrået Visuelt AS.

LAW - Advokatfirmaet Danielsen & Co.



At inntektene fra salg av personlige bilskilt går til trafikksikring, syntes Nævra var en ekstra motivasjon for å kjøpe skilt.

Flest i Buskerud



Nordmenn kjøpte personlige bilskilt for 17,5 millioner kroner i fjor, ifølge Statens vegvesen.

For 9.000 kroner kan du nemlig bytte ut bilnummeret ditt med et personlig bilskilt, hvor du selv bestemmer hvilke bokstaver og tall som skal stå.

Bilskiltet knyttes til det originale nummerskiltet, som for øvrig må skrus på igjen dersom bilen skal ut av landet.

E24 har fått oversendt en fullstendig oversikt av de personlige bilskiltene i Norge per 12. februar.

Tallene viser at det er i Buskerud flest innbygger har betalt for et helt eget bilskilt, satt opp mot folketall. Av 283.000 innbyggere er det 415 som har gått til innkjøp, noe som gir 683 innbyggere per bilskilt.

Flere per skilt blir det på Svalbard, hvor den første bileieren kjøpte et personlig bilskilt i fjor. Dermed går det 2.667 innbyggere per bilskilt.

Aller flest bilskilt finnes det likevel naturlig nok i Oslo, med 760 skilt. Totalt er det nå 5.412 aktive personlige bilskilt registrert hos Statens vegvesen.

Betaler ikke



I fjor mottok Statens vegvesen 4.694 søknader om personlig bilskilt. I overkant av halvparten, 2.417 av dem som fikk innvilget søknaden, betalte ikke innen fristen på 30 dager.

– Vi er nok ikke overrasket over at flere søker og ikke betaler. Vi vil vurdere tiltak for å redusere dette, da det innebærer unødvendig saksbehandling av disse sakene, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen i en melding.

Per 12. februar var det 5.410 andre som hadde gjort som Knut Nævra og gått til anskaffelse av sitt personlige bilskilt.

Det gir klingende mynt til Statens arbeid med trafikksikkerhet.

– Overskuddet i 2017 var på 20 millioner kroner og i 2018 på 14,5 millioner kroner. Etterspørselen har vært vesentlig høyere enn forventet og ordningen fungerer bra. Staten får inn et godt overskudd for å kunne prioritere trafikksikkerhetsarbeid i form av viktige kampanjer, og det er vi godt fornøyde med, sier Øwre.

