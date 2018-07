– Salget er litt tregt. Kjøperne er ikke så veldig på hugget som vi skulle trodd med sommerværet, sier Gustav J. Sædberg, fagansvarlig eiendomsmegler i Meglerhuset Sædberg i Kristiansand.

Sørlandsmegleren forteller at det var flere salg på samme tidspunkt i fjor.



Samtidig understreker han at det er vanskelig å gi en fasit midt i sesongen, og viser til at sesongen ikke er ferdig ennå, med deler av juli samt hele august og september igjen.

– Folk er typisk på visning nå, da de er på ferie her nede, sier Sædberg.

Daglig leder Svein Lian i PrivatMegleren Kristiansand har samme opplevelse:

– Hyttesalget har vært litt tråere enn vi hadde beregnet med tanke på det fine været.

Tror det fine været har en positiv effekt



Lengre oppover langs kysten opplever eiendomsmegler Marius C. Lindhjem, i DNB Fritid Vestfold-Telemark, at sommerens hyttesalg ikke har vært veldig annerledes enn tidligere sommere:

– Det er et fåtall av hytter som blir lagt ut i fellesferien, sier han til E24.

Det fine været er han helt overbevist om at har en positiv effekt på salget, men at det er noe man får bedre svar på etter fellesferien.

– Alle vil tenke at det å ha sommerhytte i Norge i 2018 er den beste ferien man kan ha.

Han forteller at det er to hovedsesonger for salg. Tiden etter påske samt mai og juni er en sesong. Deretter starter sesong to opp i august og varer ut september, og det er denne sesongen Lindhjem synes blir ekstra spennende å se på i år.

LILLESAND: Denne hytta har en prisantydning på 11,5 millioner kroner. E24 har fått tillatelse av eiendomsmegler til å bruke bildet.

Jørgen Erland Pettersson, daglig leder i Krogsveen Tønsberg synes hyttesalget i sommer i det store og hele har gått bra.

– Har dere merket en positiv effekt av det fine været?

– Det kan slå begge veier. Fra selgers synspunkt har det vært en drømmesommer. En sommer som minner om den gammeldagse sommeren alle husker, og det er ikke noe bidrag til at folk vil selge hytta. De som har vært i en tankeprosess om salg, avventer nå kanskje noe etter en så god sommer, uttaler han.

– Mer budvillig



Pettersson tror at det muligens kan ha en motsatt effekt hos kjøper, og at den flotte sommeren kan øke kjøpslysten.

– Du har det bedre hjemme enn i utlandet, og de som har tenkt på hyttekjøp har ikke lagt den planen på hyllen.

HVALER: Denne hytta i Hvaler i Østfold ligger ute til en prisantydning på 12,9 millioner kroner. E24 har fått tillatelse av eiendomsmegler til å bruke bildet.

På den andre siden av fjorden, i Fredrikstad, forteller daglig leder Geir Winther i Eiendomsmegler 1 at hyttesalget i sommer går jevnt og bra.

– Det er ikke voldsomme volumer i markedet, men et sunt og godt markedet, uttaler Winther til E24.

På spørsmål om de har merket en positiv effekt av det fine været sier han:

–Jeg tror vel at i likhet med båtsalget gir det et utslag. Man blir litt mer kjøpelysten og budvillig.