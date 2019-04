Nå starter prinsesse Märtha Louise salget av Bloksberg

Helt siden i fjor høst har det vært kjent at prinsesse Märtha Louise skal selge kongeeiendommen Bloksberg på Hankø. Nå nærmer salgsstarten seg, skriver Finansavisen.

– Vi kjører full rulle etter påske. Taksten er 35 millioner, og den endrer vi ikke på, men kanskje gjør vi noe med prisen. Det er ikke endelig bestemt. Vi er uansett åpne for bud, sier Torbjørn Ek i Advokat Ek til FA.

Flere interesserte



Prinsesse Märtha Louise

Han bekrefter at de fikk et par interessenter som antydet bud rundt 30 millioner etter at saken ble kjent gjennom Se og Hør i fjor. Likevel vil han ikke ta disse for gitt før skriftlige bud har kommet på bordet.

Dersom noen skulle ønske å se hvordan prinsessen har hatt det, i det som er kalt Kong Olavs sommerparadis, må man tro om igjen.

– Det blir ingen interiørbilder, sier Ek til avisen.

Han bekrefter også at eiendommen er godt vedlikeholdt og at den er i god stand.

Arvet eiendommen

Eiendommen har vært i kongelig eie helt siden daværende kronprins Olav kjøpte den i 1947.

Etter at kong Olav gikk bort i 1991 arvet kong Harald feriestedet. Kong Harald skal allerede da ha bestemt at landstedet på Hankø en gang i fremtiden skulle tilfalle prinsessen. Prinsesse Märtha Louise overtok eiendommen tilbake i 2001, skrev VG i fjor.

Den gang utelukket ikke Ek at prisen på eiendommen kunne bli høyere enn taksten på 35 millioner kroner.

– Bloksberg er en unik strandeiendom, både når det gjelder størrelse, beliggenhet, utforming og ikke minst med tanke på identitet. Erfaringsmessig er det noe markedet vet å verdsette, sa han til VG.