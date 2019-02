Klarna: Hver tredje nordmann er blakk før lønningen kommer

Betalingsselskapet Klarna har tatt et dypdykk i den norske lommeboken. Det har ledet til en melding der selskapet skriver at hver tredje nordmann over 18 år er blakk når neste lønning kommer på kontoen.

Ifølge selskapet er nordmenn først ute med å skjære ned på utgiftene til shopping, mens fest og moro er det som forsakes sist.

– Som en stor aktør innenfor norsk netthandel jobber vi daglig for å gi kundene våre bedre oversikt over eget forbruk, slik at de ikke skal bruke mer enn det de kan betjene, sier markedsdirektør i Klarna, Thomas Elvestad i pressemeldingen.

Selskapet har gjennom en representativ undersøkelser kommet frem til at det er det bare er 14 prosent av de spurte som sier at de skjærer ned på kategorien festing når det nærmer seg tomt i kassen.

Andre funn i undersøkelsen:

Hele 30 prosent av de spurte oppgir at shopping er det første de kutter ned på dersom lønnen ikke strekker til

Hver femte spurte (21 prosent) avstår fra å dra på cafe, bar eller restaurant, mens 15 prosent kutter i mat- og drikkebudsjettet

- Det er helt forståelig at de som sliter med å få lønnen til å strekke til først og fremst kutter ned på fornøyelser. Det som kanskje overrasker mer er at man kutter raskere i matbudsjettet enn i pengene som går til fest og moro, sier Klarnas markedsdirektør.