Kåring: Dette er verdens beste flyselskap

Verdens største reisenettside, Tripadvisor, har kåret reisendes favoritt blant verdens flyselskaper.

Her er listen over Tripadvisors globale topp 5:

Singapore Airlines Qatar Airways EVA Air Emirates Japan Airlines

Singapore Airlines var også på topp, og Qatar på annenplass, da selskapet Skytrax kåret det beste flyselskapet i juli i fjor, en kåring som også er kalt «luftfartsindustriens Oscar».

Da fortalte selskapet at de den siste tiden har investert i ny flyflåte og et bedre premiumtilbud.

– Vi er veldig glad for å vinne prisen for verdens beste flyselskap for andre år på rad. Vi takker våre kunder for deres støtte, og våre ansatte fra alle verdenshjørner, som alltid leverer litt ekstra for å gi den beste reiseopplevelsen til våre kunder, sier administrerende direktør Goh Choon Phong i Singapore Airlines i en pressemelding.

Også australske AirlineRatings sa i november i fjor at Singapore Airlines var årets flyselskap, og dyttet da ned Air New Zealand som hadde vunnet kåringen fem år på rad.

I Tripadvisors kåring vant også Singapore Airlines kategorien beste økonomiklasse, mens Emirates vant beste første klasse, Qatar Airaways vant beste økonomiklasse og Air New Zealand vant beste premium økonomiklasse.