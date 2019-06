Megler: Bomringer påvirker nye boligkjøp

Bompengedebatten som går over store deler av landet har også sin påvirkning på boligsalget, skriver Dagens Næringsliv. Særlig i Bergen, Stavanger, på Jæren og i Oslo har debatten om bompenger gått høyt den siste tiden. I Oslo åpnet det nylig 54 nye bomstasjoner, noe som gir totalt 83 bommer rundt hovedstaden. Også i Bergen åpnet det 15 flere bommer i april.

– Vi har foreløpig ingen tall som kan dokumentere det, men vi ser at folk har fått et mer bevisst forhold til bompenger når det gjelder boligvalg, sier administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren til avisen.

Kim Astrup ved By- og regionsforskning NIBR sier denne utviklingen påvirker hvor folk bosetter seg, særlig dem med minst økonomisk margin, som familier.

Også DNB Eiendom og Krogsveen i Bergen sier de opplever mindre betalingsvilje for boliger som ligger ugunstig plassert for bompengestasjonene. De forventer et nytt flyttemønster i tiden fremover. Det er særlig nyetablerte familier og førstegangskjøpere som bosetter seg annerledes. I Oslo melder Privatmegleren om at flere, særlig på Oslos østkant, flytter ut av bomringen og vekk fra sentrum.