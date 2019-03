Nordea øker rentene

Nordea følger etter DNB og Danske Bank og øker rentene etter at Norges Bank forrige uke hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

Bakgrunnen for rentehevingen er konkurransesituasjonen og Norges Banks økning av styringsrenten på rentemøtet 21. mars i år, skriver storbanken i en pressemelding.

I praksis betyr dette at kundene får en økning i sine årlige renteutgifter på inntil 2.500 kroner per million de har i lån, før skatt.

– I lys av Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten på rentemøtet 21. mars og utviklingen i pengemarkedsrentene, har Nordea besluttet å justere opp rentene på boliglån og sparekonto, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Alle de tre største har økt rentene



Banken skriver videre at beste veiledende boliglånsrente blir etter justeringen 2,48 prosent for Ung Premium & Utdanning og Premium Next.

– Vi følger markedet og konkurransesituasjonen tett. Vi ser at vi fortsatt er konkurransedyktige på pris, også etter renteendringen, sier Sætre.

Samtidig som boliglånsrenten øker, økes samtidig innskuddsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

Nordea er den tredje storbanken som på få dager varsler om økte renter. Først ut var DNB forrige fredag, før Danske Bank kom etter noen timer senere. De tre bankene er ifølge tall fra Finans Norge de tre største i Norge målt i innskudd fra kunder og brutto utlån.

Flere rentehevinger i vente



Det var forrige torsdag Norges Bank varslet at styringsrenten blir hevet fra 0,75 prosent, til 1 prosent. I tillegg varslet Øystein Olsen at det er sannsynlig at renten heves ytterligere to ganger i år, i henholdsvis juni og desember.

Dermed blir det neppe siste gang i år at bankene varsler om økte renteutgifter for sine kunder.

Ifølge den ferske renteprognosen fra Norges Bank skal boliglånsrenten i løpet av de neste årene øke til rundt 3,5 prosent, opp fra 2,6 prosent i dag.