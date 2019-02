Oprah tapte over 450 mill. på én dag

Slankebedriften WW International, også kjent som Weight Watchers, raste på Wall Street onsdag. Det skjer etter å ha publisert en resultatprognose for 2019 som var godt under analytikernes forventninger.

Selskapet forventer et resultat per aksje på 1,25–1,5 dollar, mot et konsensusestimat på 3,36 dollar.

Som resultat falt aksjen med over 34 prosent onsdag. Det betyr et stort, dog urealisert tap for Oprah Winfrey som eier 8 prosent av selskapet.

Ifølge E24s beregninger tilsvarer aksjefallet at talkshow-stjernens aksjepost er redusert med omtrent 54,7 millioner dollar, tilsvarende 467 millioner kroner.

Ifølge Business Insider kunne det imidlertid vært enda verre. Oprah Winfrey eide i fjor 10 prosent av Weight Watchers, men dumpet omtrent én million aksjer i mars 2018. Avisen beregner at hun slik unngikk et (urealisert) tap på ytterligere 40 millioner dollar i dag.