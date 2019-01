Godt over halvparten, 59 prosent, av nordmenn mellom 45 og 60 år har ikke undersøkt om, og hvor mye de bør spare til pensjonisttilværelsen. Det viser en fersk undersøkelse utført av Kantar TNS for det nye forskningsinstituttet Norce.

– Dette er bekymringsverdig, spesielt når vi vet at det er økende betalingsproblemer blant pensjonister. Mange betaler ikke ned på lån, og de har et høyt forbruk, sier Ellen Katrine Nyhus, seniorforsker ved Norce.

Hun påpeker også at det er store forskjeller på pensjonsutbetalingene avhengig av hvor gammel man er når man går av.

– Ikke minst derfor er det viktig å vite hva man får, sier hun.



Aner ikke

Undersøkelsen viser også at mange nordmenn ikke aner hva de får i alderspensjon fra det offentlige.

Én fjerde av de 2.200 spurte klarte ikke å svare. En tredel tror de får 60 til 80 prosent av lønnsinntekten fra folketrygden, mens like mange tror de får 40 til 60 prosent.

Ellen Katrine Nyhus, seniorforsker ved Norce

Syv av 10 nordmenn sparer heller ikke til pensjonisttilværelsen. Andelen som ikke sparer er størst blant de med lav utdannelse.

Også blant de godt voksne, de mellom 45 og 60 år som nærmer seg pensjonsalderen, vedgår over halvparten at de ikke sparer til de blir pensjonister.

– Det er dramatisk at mange ikke vet hva de får i pensjon og heller ikke sjekker det. Det er en skikkelig hodepine både for Nav og oss andre som jobber med dette, at nordmenn ikke tenker på fremtiden, sier Elisabeth Realfsen, fagansvarlig for Finansportalen i Forbrukerrådet.

Hun er ikke like bekymret over at få sparer.

– Mange vil klare seg med det de får i pensjon og trenger ikke spare i pensjonsprodukter. Ikke glem at nedbetaling av gjeld også er en glimrende form for sparing.

Lever fra hånd til munn

Undersøkelsen avdekker også at mange ikke sparer, eller har en buffer for uforutsette utgifter. Mange lever fra hånd til munn.

Tre av ti nordmenn står på bar bakke dersom de rammes av sykdom, mister jobben eller får uforutsette utgifter.

De har ingen eller veldig liten buffer. Seks av ti nordmenn har aldri spart penger til større investeringer som hus eller hytte. Samtidig har hver femte nordmann minst én hel årsinntekt oppspart som buffer mot vanskelige tider.

– Det er enormt store forskjeller på hvor stor buffer den enkelte av oss har. En del lever fra hånd til munn, sier seniorforsker Ellen Katrine Nyhus.

Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa

Tom Bolstad, administrerende direktør i økonomforeningen Econa, er enig.

– Husholdningene har for høy gjeld og burde hatt en buffer for å ri av uforutsette utgifter. I stedet sparer man ikke til noe men kjøper tvert, sier Bolstad.

Econa og Finansmarkedsfondet har delfinansiert undersøkelsen.

Vil ikke ta risiko

Selv om stadig flere har fulgt de siste års anbefalinger og satt mer av sparepengene sine i fond, har nordmenn flest bankkontoen som sparegris. Kun fire av ti nordmenn mener aksjefond er et aktuelt alternativ.

Bare to prosent er «veldig villig» til å ta risiko for å få bedre avkastning på sparepengene. Nesten halvparten ønsker å ta liten risiko. De som i minst grad ønsker å ta risiko med sparepengene sine er kvinner, folk med lav utdanning og eldre.

Unge menn er mest interessert i å ta risiko i forsøk på å oppnå høyere avkastning.

– Man går ganske enkelt glipp av meravkastning ved ikke å ta risiko, påpeker Nyhus.

Samtidig avdekker undersøkelsen lav kunnskap om helt elementære privatøkonomiske begreper.

– Mange er veldig usikre på eksempelvis forskjellen mellom nominell og effektiv rente, sier hun.

Vet ikke hva obligasjoner er

Det nordmenn kan aller minst om er obligasjoner, altså utlån av penger til et selskap eller en stat, alternativt obligasjonsfond.

Investeringer i obligasjoner regnes for å ha lavere risiko og lavere avkastning enn aksjer, og høyere risiko og høyere avkastning enn banksparing.

Opp mot mellom 70 og 80 prosent svarer feil på faktaspørsmål om obligasjoner, men det bekymrer ikke Tom Bolstad i Econa.

– Man bør ha kunnskap om de mest elementære tingene for å kunne ta de riktige økonomiske valgene. Obligasjoner kan man ikke forvente at alle skal ha kunnskap om.