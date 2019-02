Personlige bilskilt for 17,5 millioner kroner

For 9.000 kroner kan du bytte ut bilnummeret ditt med et personlig bilskilt. I fjor kjøpte nordmenn slike skilt for 17,5 millioner kroner.

Det er stadig flere som gjør dette, melder NRK. I fjor havnet 1.600 nye slike skilt på norske biler.

Dermed kjører det biler på norske veier med skilter som sier «Lydmann», «Godtid», «Doitnow», «Brann» og andre fantasifulle påfunn. I fjor byttet for første gang en bil på Svalbard til et personlig bilskilt. På det står det «Isbjørn».

Overskuddet fra de personlige bilskiltene er øremerket til trafikksikkerhetskampanjer.

– Det er grunnlaget for hele denne ordningen. Vi har brukt overskuddet fra 2017 på kampanjer som handler om oppmerksomhet i trafikken, fart og belte i buss. Det skal vi fortsette med i 2019, sier Heidi Øwre i Statens vegvesen til NRK.

