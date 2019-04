Mener passasjerer kan ha krav på ekstra kompensasjon: – Godt egnet for gruppesøksmål

For hver dag som går rammes stadig flere reisende av SAS sin pilotstreik. Fra den startet fredag og til og med onsdag denne uken er det meldt om 3.306 innstilte avganger, og 326.334 rammede passasjerer, ifølge NTB.

Når et fly er forsinket over tre timer, eller kansellert, så har passasjerene som er rammet krav på en standardkompensasjon på fra 250 til 600 euro.

Det gjelder ikke dersom forsinkelsen eller kansellering skyldes ekstraordinære omstendigheter, som selskapet ikke kunne unngått med rimelige tiltak.

EU-domstolen

Forbrukerrådet: Dette har passasjerene rett på Dersom flyet blir innstilt, har du rett på å velge mellom å få penger tilbake, ombooke flybilletten, eller reise på et annet tidspunkt.

Dersom flyet blir forsinket i mer enn fem timer, har du også rett på å få penger tilbake, ombooke eller reise på et annet tidspunkt.

Reisende har rett til å bli tatt hånd om, som mat og hotell, mens reisende venter på at flyet skal komme i luften eller ved ombooking.

Uenigheten mellom SAS og Forbrukerrådet står på dette siste punktet: Reisende kan ha krav på standardkompensasjon.

SAS understreker at de oppfyller EU-bestemmelsen om å tilby forpleining som mat, drikke og eventuelt hotell, i tillegg til å hjelpe med eventuelle ombookinger og alternativ transport.

Forbrukerrådet mener passasjerene som blir rammet av streiken kan ha krav på standardkompensasjon, i tillegg til denne forpleiningen.

SAS mener streiken uten tvil er en ekstraordinær omstendighet, og at kravet dermed ikke gjelder.

– Denne saken er godt egnet for gruppesøksmål, sier professor Hans Fredrik Marthinussen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen til E24.

Han viser til at det i fjor kom opp en sak om flykompensasjon i forbindelse med streik for EU-domstolen, men at den saken var annerledes.

Det var selskapet Tuifly som ble rammet av en sykemeldingsaksjon, etter en omfattende restrukturering i selskapet. Aksjonen førte til at selskapet måtte kansellere et stort antall flyreiser i oktober 2016.

28 passasjerer tok avslaget om kompensasjon inn for EU-domstolen, og fikk medhold.

– Det er relativt ekstraordinært med en politisk motivert ulovlig streik, men likevel sa EU-domstolen at selskapet burde kunne forutse at det kunne komme. I SAS er streiken lovlig, og i forbindelse med lønnsforhandlinger. Da er det i selskapets makt å innfri kravene fra de ansatte. Jeg vil tro at passasjerene har god sjanse for å vinne frem om de går til gruppesøksmål, sier Marthinussen.

Transportklagenemnda



SAS ble i 2017 klaget inn for Transportklagenemnda, hvor det ble fremsatt et erstatningskrav etter kanselleringer som følge av streik. Transportklagenemnda anbefalte da at SAS skulle betale erstatning til den som klaget.

Nemndas avgjørelser er kun veiledende.

– Flyselskap spekulerer sikkert i at det ikke vil komme en rettsavgjørelse. Det er nesten utenkelig at SAS skulle gi etter uten en rettsavgjørelse. Det er snakk om store summer for SAS, men små for hver enkelt reisende, sier Marthinussen.

– Denne streiken, hvor samtlige av selskapets piloter er ute i streik, og som lammer hele selskapets virksomhet i Skandinavia, er uten tvil å karakterisere som ekstraordinært. Det gjør at «denied boarding compensation» ikke er relevant i denne anledningen, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til E24.

Han forteller at da EU-regelverket ble implementert i 2004, så ble det diskutert om streik kunne være ekstraordinær omstendighet.

– Når det gjaldt streik internt i eget selskap, så sa folk fra flere hold at denne kompensasjonen er en god forbrukervennlig rettighet, som ikke skal kunne misbrukes som et ekstra maktmiddel i en intern arbeidskonflikt, sier Johansen.

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

En av aktørene som kan gå til gruppesøksmål på vegne av en gruppe forbrukere er Forbrukerrådet.

– Vi har ikke ennå vurdert gruppesøksmål i denne saken, det er en avgjørelse vi må ta i ukene som kommer. Vi har jevnlig saker av prinsipiell karakter, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til E24.

– Ikke uvanlig



Han viser også til dommen fra EU-domstolen i 2018, og avgjørelsen fra Transportklagenemnda, når han forklarer hvorfor de mener passasjerene kan ha rett på kompensasjon fra SAS.

– Det er ikke veldig uvanlig at tjenesteytere mener det ikke er krav på standardkompensasjon, mens Forbrukerrådet mener at det er det, sier Iversen.

Han råder passasjerer som mener de skal ha kompensasjon om å sende krav til flyselskapet. Forbrukerrådet har en egen kalkulator der reisende kan se en utregning over hvor mye de kan kreve.

– Om du ikke vil godta svaret du får fra SAS på dette kravet, så kan du klage til Transportklagenemnda, sier Iversen.