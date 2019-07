– Herregud. Dette er helt absurd, sier fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, Olav Kasland.

Leiligheten på Majorstuen i Oslo har tre små soverom: Det minste på 4,95 kvadratmeter, det største på 5,79 kvadratmeter, samt et soverom som det på grunn av skråvegger er vanskelig å måle nøyaktig, men som er på cirka fem kvadratmeter.

Stuen og kjøkkenet er på 11,97 kvadratmeter – uten vinduer.

Totalt er hele fireroms-leiligheten på 36 kvadratmeter.

– Det kan virke som at her er det satt inn vegger for å få så mange rom som mulig uavhengig av antall kvadratmeter. Soverommene er veldig små, sier Kasland.

I annonsen står det at det er «god plass» til dobbeltseng på to av de små soverommene.

– Da må det være veldig små dobbeltsenger, sier Kasland i Forbrukerrådet.

Avdelingsdirektør hos Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjelbostad, mener også det er spesielt å annonsere en så liten leilighet med så små rom, som en 4-roms.

– Det kan være et spørsmål om boligen er innredet og markedsført for å gi et villedende inntrykk.

KLART BILLIGST: Leiligheten skiller seg klart ut som den aller billigste fireroms-leiligheten i bydelen.

Meglerne: Lovlig annonse



Eiendomsmeglerfirmaet BN Bolig sier annonseringen er lovlig, men at de nå vil endre den for å gjøre den mer «balansert».

– Leiligheten er temmelig spesiell. Jeg skal være ærlig å si det, sier eiendomsmeglerfullmektig Anders Glasø, som er avdelingsleder ved BN Bolig på St. Hanshaugen.

– Hvorfor selges den som en fireroms-leilighet med tre soverom?

– Jeg forholder meg til papirene fra takstmannen, og dagens bruk. Den brukes av nåværende eier med to soverom og ett kontor. Det står også i annonsen.

I taksten skriver takstmannen at det er en fireroms-leilighet.

Takstingeniør Cato Kielland har utført tilstandsrapporten.

Han har ikke besvart E24s henvendelser.

– Det er ikke noe ulovlig som er gjort her, sier Glasø.

Forbrukerrådet: - Kan forlede

«EFFEKTIV» ROMLØSNING: Plantegningen er vedlagt nettannonsen, og viser at rommene er små – og at stuen ikke har vindu.

Leiligheten ligger i populære Vibes gate på Majorstuen i Oslo.

De andre fireroms-leilighetene for salg i dette området koster mye mer, mellom fem og 15 millioner kroner.

Fire-romsen til BN Bolig koster 3,4 mill.

– Med en slik pris skiller denne boligen seg ut, og mange kan bli forledet til å dra på visning, sier Kasland.

Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet sier at hverken hun eller Kasland ut fra annonsen kan se om soverommene er så små at de ikke kan brukes som oppholdsrom.

De har vinduer og rømningsvei.

Det er heller ikke ulovlig å selge stue uten vindu.

– Men leiligheten er jo uomtvistelig liten, og markedsføringen skal gi et reelt inntrykk av boligen, sier Hovde Skjelbostad.

– Tydelig salgsoppgave



Mange boligkunder har oppsatte søk på Finn.no etter antall soverom, og pris.

Megleren avviser at boligen er markedsført slik for å komme høyt opp i søk på Finn.

– Nei, jeg trikser og mikser ikke.

– Hva synes du om at stuen ikke har vindu?

SELGES SOM 4-ROMS: Leiligheten selges med tre soverom. I annonsen skriver megleren at leilighetens areal er «utnyttet til det fulle».

– Det er ikke en stue, men et oppholdsrom, påpeker Anders Glasø.

I annonsen brukes imidlertid begrepet «stue», og under opplysninger om antall soverom har megleren skrevet «tre».

I søk på fireroms-leilighet på Finn kommer den da også opp som treff.

Fagansvarlig i BN Bolig, Peter Høydal, sier at opplysningene i annonsen er basert på takstmannens vurderinger og dagens bruk – og at alle forhold er beskrevet tydelig i salgsoppgaven.

– Den er det fullstendige informasjonsgrunnlaget. Plantegningen er også tydelig, og på visning ser man hva man får. Er det avvik fra det som er byggegodkjent vil det stå tydelig i salgsoppgaven, sier Høydal.

BN Bolig sier allikevel at de nå vil endre annonsen.

– Vi vil gjøre den mer balansert, sier Høydal før visningene søndag og mandag.