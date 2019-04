Saken oppdateres.

Sent onsdag kveld slapp Skatteetaten selvangivelsen elektronisk. Dermed kan du nå gå inn på Altinn og sjekke hvorvidt du fikk igjen på skatten, eller om det venter restskatt på deg.

Samtidig er det viktig å huske at skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning. Det endelige skatteoppgjøret er tidligst klart i juni, da de fleste får skatteoppgjøret sitt. De siste skatteoppgjørene er som vanlig ikke ferdig før i oktober.

Fristen for å endre og levere skattemeldingen for privatpersoner er 30. april. Som de siste årene trenger man ikke levere skattemeldingen dersom man ikke har noen endringer.

For dem som ikke har godtatt å motta skattemeldingen elektronisk, vil Skatteetaten torsdag starte utsendingen av papirversjon.

For næringsdrivende er fristen for levering 31. mai. Her finnes ikke noe leveringsfritak og skattemeldingen må leveres elektronisk.

Tekniske problemer

Som tidligere år er det også i år problemer med å få sjekket skattemeldingen kort tid etter at meldingen er lagt ut. Denne gang er det ID-porten som leveres av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som sliter med pågangen.

– Det har som forventet vært stor pågang på ID-porten. Det har oppstått en feil, som vi jobber med å identifisere, skriver Sol Daler Stafsnes, seniorrådgiver i Difi i en e-post til E24 sent onsdag kveld.

Skatteetaten bekrefter at de opplever stor pågang, noe som skaper kø i innloggingen.

- Det er bare å vente litt og prøve igjen senere, sier kommunikasjonsrådgiver Helen Rist til VG.

LES OGSÅ: (+) Les alt du trenger å vite om skattemeldingen

Får skattemelding i «ny» drakt

Når skattemeldingen nå er har blitt tilgjengelig for lønnstagere og pensjonister over hele landet, får 280.000 elektroniske brukere brevet i helt ny drakt, skriver NRK.

– Den går til deg som er elektronisk bruker, har en inntekt, ett bosted og ellers enkle skatteforhold. Det vil si at du for eksempel ikke har aksjer og verdipapirer eller driver næringsvirksomhet, forteller Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten til NRK.

– Den skattemeldingen de fleste får i dag er veldig lik de gamle skjemaene som var på papir. Nå endrer vi på hele opplegget så skattemeldingen blir mer tematisk, legger hun til.

LES OGSÅ: (+) Kutt inntekten - men bare på papiret

Hun forklarer at postene man har sett i tidligere skattemeldinger nå blir erstattet av temaer som henger sammen. Hver enkelt person får også veiledning som skal gjøre prosessen lettere. Dette i form av spørsmål som for eksempel kan gå på om man leier ut bolig.

De personene som får tilgang til den nye skattemeldingen vil også få oppgitt et eget telefonnummer og chat slik at de kan få hjelp, forklarer Gjengedal.

Dette er nytt i årets skattemelding

Flere ting er endret i forkant av årets skattemelding. Nye regler fra 2017 viser at inntekt over 10.000 kroner ved utleie av bolig i mindre enn 30 dager vil være skattepliktig. Tjener du over det, vil du måtte skatte av 85 prosent av det overskytende beløpet.

Samtidig er pendlerfradraget strammet inn. For inntektsåret 2017 fikk en pendler som hadde kokemulighet i pendlerleiligheten 205 kroner i kostfradrag per dag. denne retten blir nå borte. Hvis man pendlet 200 døgn i fjor vil man sammenlignet med året før gå glipp av et fradrag på 41.000 kroner.

– Ja, alle må bruke tid på skattemeldingen

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen poengterer at alle må kontrollere at informasjonen i skattemeldingen er riktig.

– Det vet man ikke før man har sjekket. Riktignok er det meste forhåndsutfylt fra arbeidsgiver, banker, forsikringsselskaper og så videre. Men om man ikke åpner og sjekker, så vet man ikke sikkert. Og det skjer jo feil, sier han.

Eksempelvis kan arbeidsgiver ha innberettet lønnen for sent, så den ikke kommer med. Det fører til unødvendig tilleggsskatt.

Videre opplyser Lothe om at man må tenke på om det er noe som ikke står i skattemeldingen, men som burde gjort det.

– Det er mye forskjellig det kan være. For eksempel står som oftest ikke det som har med utlandet å gjøre med. Hvis du har lån i en utenlandsk bank som følge av huskjøp i utlandet, må du selv sørge for at det er oppført.

Les mer om skattemeldingen hos Dine Penger + (for abonnenter):

Slik får du høyere foreldrefradrag

Utnytt gråsonene ved utleie av egen bolig

Her er gjelden som kutter skatten