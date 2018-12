Skattekortendringer kan gi deg høyere skattetrekk i 2019

Skattekortet for 2018 ble fastsatt på bakgrunn av inntektsopplysningene fra 2016.

Denne beregningsmetoden er nå historie.

Som grunnlag for stipulert lønn i 2019 tas det utgangspunkt i lønnen du hadde i oktober 2018 eller snittet av lønnen fra januar til oktober 2018.

Det er alternativet som gir høyest inntekt av de to som legges til grunn.

– Det er positivt at man får oppdaterte tall, sier advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

– Det er imidlertid oppsiktsvekkende at Skatteetaten benytter det som gir høyest tall når man sammenligner inntekt fra oktober mot gjennomsnittet av inntekt for perioden januar til oktober, sier han.

Kan gi for høyt skattetrekk



Hegdahl påpeker at dersom oktober-lønnen er høyere enn normalt, for eksempel på grunn av bonuser, honorarer eller andre skattepliktige ytelser, vil grunnlaget for beregningen av inntekt for neste år også bli for høyt.

– Vi mener det hadde vært bedre å gå for snittet for januar til oktober, enn at man bruker a-meldingstall for én enkelt måned, sier advokaten.

– Hovedbudskapet vårt er likevel at man faktisk sjekker skattekortet. Synes man det er greit å trekkes for mye, har ikke dette så mye å si – det er uansett langt bedre for de fleste at inntekten settes for høyt og at man får igjen på skatten enn at man får baksmell. Men det er også dem som ikke ønsker å bli tvunget til å spare, sier Hegdahl.

Skal føre til riktigere skattetrekk



FORKLARER NY METODE: Kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Skatteetaten.

A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser og rapporteres månedlig av arbeidsgiver og/eller pensjonsutbetaler. Du kan selv se hva arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har rapportert om deg på Skatteetatens nettsider sin innsynstjeneste «Mine inntekter og arbeidsforhold».

Med den tidligere beregningsmetoden ble to år gamle opplysninger om lønn og pensjon benyttet.

Når Skatteetaten nå benytter a-meldingen, blir nyere opplysninger lagt til grunn.

– Denne nye metoden for å estimere lønn og pensjon, skal føre til riktigere skattetrekk for flere sammenlignet med å bruke to år gamle opplysninger, skriver kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Skatteetaten i en e-post til E24.

Tabellkort gir riktig trekk



Bjerke sier etaten har fått noen tilbakemeldinger på at også denne nye måten å beregne på kan ha noen svakheter.

– Det er som alltid viktig å sjekke opplysningene i skattetrekksmeldingen og endre hvis du ser noe som ikke kommer til å stemme i 2019, skriver hun, og viser til at du kan gjøre endringer på Skatteetatens nettsider.

– Det er viktig at de som har prosentkort sjekker opplysningene og endrer ved behov, sier Bjerke.

Dette gjøres på Skatteetatens nettsider.

Lønnstagere og pensjonister med tabellkort vil få riktig skattetrekk selv om estimert lønn i skattekortet er høyere enn man forvente, opplyser Skatteetaten.

