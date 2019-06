Slik blir den «nye» skattemeldingen

– Er ikke det flott? Det blir jo kjempemye bedre! sier direktør for brukerdialog Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Fra 2020 faser Skatteetaten inn et nytt system for håndteringen av skattemeldingen.

Det første folk vil merke, er at den forhåndsutfylte skattemeldingen kommer tidligere enn før. Fram til nå har den kommet i begynnelsen av april, men planen er at den skal bli sendt ut puljevis over en periode i forkant av dette.

– Det er vanskelig å love nøyaktig når den kommer, fordi vi er avhengig av opplysningene som kommer inn til oss, sier Gjengedal til NTB.

Lynraskt skatteoppgjør

I disse tider sitter mange og venter på at det endelige skatteoppgjøret skal komme i slutten av juni, selv om fristen for innlevering av skattemeldingen var for over en måned siden (30. april).

– Med det nye systemet får du skatteoppgjøret rett etter at du sender inn de endringene du har. Innen kort tid får du vite hvor mye penger du eventuelt skylder i restskatt eller har til gode, sier Gjengedal.

I prinsippet betyr det at du kan få skatteoppgjøret tidlig i april.

– Vi håper at mange vil gå inn og se over skattemeldingen og gjøre eventuelle endringer med en gang den kommer. Det er bra for alle parter at det skjer raskt og riktig, sier Gjengedal.

Pengene kommer tidligere

Og Skatteetaten har en gulrot på lur for å få folk til å levere tidlig.

– I stedet for at alle får utbetalt pengene de har til gode på likt i juni som i dag, blir utbetalingen knyttet opp mot når du leverer. Planen er at pengene skal komme kort tid etter at du har levert, sier hun.

Dermed vil pengene komme inn på konto flere uker tidligere enn nå. Skatteetaten er foreløpig usikre på hvor raskt utbetalingen vil skje, men håpet er at det blir snakk om dager eller maks et par uker etter innlevering.

Sjekker krav

– Før pengene utbetales må vi sjekke om du skylder penger til staten eller andre som skal trekkes fra. For eksempel trygdeutgifter, barnebidrag eller andre krav. Dette kan ta litt tid, forklarer Gjengedal.

Det finnes også en annen risiko for at eventuelle utbetalinger kan drøye. I likhet med dagens system kan enkelte få beskjed om at de er plukket ut for nærmere kontroll før skatteoppgjøret utleveres.

– I dag blir rundt 10 prosent plukket ut til slik kontroll, sier Gjengedal.

Nytt grensesnitt

Den nye digitale løsningen for skattemeldingen skal også bli mer brukervennlig.

– Folk vil kunne få mer tilpassede forklaringer og veiledninger for hver post underveis i skjemaet. I dag må de selv søke opp veiledningene på Skatteetatens nettsider, sier Gjengedal.

En testgruppe har allerede prøvd systemet i år, og tre av fire mente det fungerte godt.

Etter planen skal den nye skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister være helt ferdig i 2021, men mesteparten av endringene kommer allerede neste år.