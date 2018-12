– Det kommer til å bli en prisøkning. Konsumentene må alltid betale, sier kommunikasjonsjef i Snuslageret Markus Lindblad til E24.

Snuslageret eies av svenske Snusbolaget, og har siden oppstart i 2016 vokst til å bli Norges største nettbutikk for salg av snus på nett.

De venter at prisøkningen vil falle på et sted mellom 6 til 7 prosent, som følge av at Regjeringen i sitt statbudsjett for 2019 varsler høyere avgifter på snus og skråtobakk.

– 1,9 prosent kan høres lite ut, men på en høy avgift som det er på tobakk så blir det fort en stor prisøkning, sier han, og viser til tobakkavgiften som nå vil ligge på omkring 1,06 kroner per gram tobakk.

Prisøkningen på snus avhenger derfor av hvor mye tobakk som er i en snusboks. Det fører til at en boks løssnus trolig vil øke mer i pris enn porsjonssnus, som inneholder mindre tobakk per boks.

– Vi har bygget ekstra lager

Snuslageret har allerede varslet sine kunder om at prisene vil økes fra årsskiftet av. Det reagerer nordmenn på.

– Vi venter oss snushamstring innen årsskiftet, forteller Lindblad, som nevner at nettbutikken har sett en økning i bestillinger rundt julen, og samtidig venter enda flere frem mot nyttår.

Kommunikasjonsjef i Snuslageret Markus Lindblad

Faktisk venter de så stor aktivitet at romjula krever enda større lagerplass enn vanlig.

– På forhånd har vi bygget et ekstra lager som skal bistå, sier han.

Høyere priser og snushamstring til tross, venter ikke selskapet at prisøknin

gen vil bidra til at flere velger å legge bort snusboksen for godt.

Men helseøkonom Hans Olav Melberg, som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet undersøkte sammenhengen mellom tobakkavgifter og forbruk i Norge, tror høyere priser kan få flere nordmenn til å slutte å snuse.

– Jeg finner at en 10 prosent økning i priser ser ut til å redusere forbruket med 3,5 prosent, sa Melberg til Dagens Medisin tidligere i høst.

Økt grense- og netthandel.

Det er ikke Lindblad redd for.

– Snusindustrien skjelver ikke på grunn av skattene akkurat, fastslår han.

I stedet venter han at flere heller tar turen til Sverige på jakt etter lavere priser - eller bestemmer seg for å handle snus på nett.

– Historisk sett har prisøkninger ført til økt grensehandel, noe som vil skje nå og. Men samtidig vil handelen flytte seg over på nettet i en større grad enn før, forklarer han.

– Så dere er positive til avgiftsøkningen?

– Nei, det er vi ikke. Vi står på snusernes side, og skulle heller sett at avgiften halveres, sier han og viser til at avgiftene i Norge er dobbelt så høye som i nabolandet Sverige.