Det er noen av endringene i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

I motsetning til tidligere år er det ikke større endringer i inntektsbeskatningen denne gangen, men flere satser får små justeringer.

Det er også flere andre endringer som har direkte innvirkning på nordmenns økonomi.

E24 har samlet og forklart noen av de viktigste endringene under. Mens noen har samme effekt for alle (godteri, strøm) kan andre endringer få ulike konsekvenser avhengig av din økonomiske situasjon. Flere avgiftsøkninger gjenspeiler den generelle prisveksten regjeringen legger til grunn.

DYRERE TV: NRK-lisensen, som alle som har avgiftspliktig fjernsynsmottager i boligen plikter å betale, økes med 61 kroner i 2019. Det tilsvarer 2,9 prosent og sender årsregningen opp i rett over 3.000 kroner.

BILLIGERE GODTERI: Regjeringen reverserer sukkeravgiften på godteri og sjokolade. Den synker dermed tilbake fra 36,92 til 20,19 kroner per kilo. Så sant butikkene ikke jekker opp sine marginer, vil godteri bli billigere igjen. Men den utskjelte avgiften senkes ikke på brus og saft. Her vil regjeringen ført ha en utredning.

BILLIGERE STRØM: Elavgiften reduseres med ett øre per kWh. Dette er en avgift som nettselskapene er pålagt å kreve inn for det offentlige. Den var 16,58 øre/kWh i 2018, etter flere oppjusteringer de siste årene. En vanlig husholdning med et snittforbruk kan vente seg et par hundrelapper i lavere strømregning årlig.

DYRERE DRIVSTOFF: Bensinavgiften økes 1,5 prosent, og dieselavgiften økes 1,6 prosent.



LAVERE EIENDOMSSKATT: Trondheim kommune har i dag en skattesats på 6,05 promille for eiendomsskatt. Regjeringen vil sette en maksgrense på 5.

LAVERE EIENDOMSSKATT (NOEN STEDER): Bor du i en kommune med syv promille eiendomsskatt, ligger det an til skattelette. Regjeringen foreslår at makssatsen blir fem promille, og strammer dessuten inn i beregningsgrunnlaget for boliger. Les mer her.

ENDRET LØNNSSKATT: Skatten på alminnelig inntekt senkes fra 23 til 22 prosent, og gir isolert 11,46 millioner i skatteletter. Men du er ikke garantert mer mellom hendene. Reduksjonen i satsen senker nemlig også verdien av ulike fradrag tilsvarende, som rentefradrag, reisefradrag og foreldrefradag. Og trinnskatten – som «kicker» inn ved ulike beløpsgrenser – gis også en økning på mellom 0,5 og 0,9 prosentenheter i statsbudsjettet, for over ti milliarder kroner i alt.

DYRERE Å FLY LANGT (MEN LITT BILLIGERE Å FLY KORT): Dagens flate flyseteavgift på 83 kroner skrotes. Den erstattes med nye avgifter på 75 kroner på reiser innen Europa, og 200 kroner på reiser ut av Europa.

MER ELLER MINDRE LØNNSOM AKSJESPARING: Den såkalte verdsettelsesrabatten på aksjer og aksjefond økes fra 20 til 25 prosent. Det betyr at det brukes et lavere beløp av aksjesparingen din for å beregne en mulig formuesskatt. Reglene for aksjesparekonto endres også slik at utbytte fra aksjer og fond kan få utsatt beskatning. På den negative siden blir skattesatsen for gevinst og utbytte økt med rundt ett prosentpoeng.

DYRERE ALKOHOL OG TOBAKK: Brennevin får avgiftsøkning på 1,5 prosent, mens alkoholavgiften økes med 1,4 prosent på vin. Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 til 107 kroner per 100 gram (tilsvarende 1,9 prosent), mens sigarettavgiften økes med 1,5 prosent.