Nå koster Europa-ferien flesk

En markant kronesvekkelse torsdag gir utsikter til en meget kostbar juleferie for nordmenn som planlegger å ta turen til sørligere strøk på kontinentet.

Torsdag morgen måtte man punge ut 9,90 norske kroner for én euro. Det nær historisk blodpris, og dyrest siden finanskrisen for ni år siden.



Kronen har siden styrket seg noe igjen, men er fortsatt markant svekket for dagen.



– Mange planlegger lengre turer i forbindelse med julen. Men når kronen nå svekkes såpass mye, blir det en dyr fornøyelse. Det gir helt klart utslag i lommeboken, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til E24.

Eksperter knytter kronesvekkelsen til lunkne tall fra SSB-tall som viser et fall i nordmenns shopping på hjemmebane.

Og utslaget er ikke akkurat egnet til å øke shoppinglysten i utlandet heller.

Helg i Paris: 2.500 kroner dyrere



En helgetur i Paris – med hotell, transport, shopping og restaurantbesøk for til sammen 1.000 euro – vil med morgenens kurs belaste kontoen din 9.900 kroner, valutapåslag og gebyrer ikke medregnet.

Regningen for deg og meg blir flere tusenlapper høyere enn for få år siden:

På denne tiden i fjor var euroen oppe i 9,1 euro, og den samme Paris-utflukten ville kostet 9.100 kroner – nær 800 kroner mindre.

mindre. For nøyaktig tre år siden kostet en euro 8,6 kroner, og Paris-turen ville kostet deg 1.300 kroner mindre.

mindre. Og om vi spoler tilbake fem år til 2012 var euroen nede i behagelige 7,4 kroner. Da ville Paris-helgeturen blitt 2.500 kroner billigere enn nå.

Slik har prisen på euro utviklet seg de siste fem årene:

Slik har kronen utviklet seg mot euro de siste fem årene.

– Bør ikke handle i blinde



Tidligere undersøkelser har vist at nordmenn bryr seg lite om kronekursen når de reiser på ferie. Mens det muligens er vel drastisk å legge reiseplaner på hylla, oppfordrer forbrukerøkonomen til å holde shopping-refleksene i tøylene:

Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

– Nordmenn pleier å handle mye i utlandet, for det ligger litt i oss at det liksom alltid er billigere. Men slik er det faktisk ikke lengre. I stedet for å handle i blinde, bør du omregne beløpet i butikken, oppfordrer Reitan.

– På Europa-ferier har det jo nå blitt veldig lett: Legg til en null!

Litt julefenomen

Kronekursen har vært nært knyttet til utviklingen i oljeprisen, og mye av de siste årenes svekkelse skyldes ifølge eksperter det markante oljeprisfallet.

Boligmarkedet regnes også som en driver for kronekursen.

Siden i våres har boligprisene korrigert seg, og det ventes at ytterligere korreksjon kan svekke kronen ytterligere. Det betyr i så fall at en euro blir enda dyrere, noe eksperter heller ikke utelukker.

Kronen har i tillegg hatt en tendens til å svekke seg ekstra mye rundt juletider, da handelen i kronen er svak.

Nordmenn som reiser på utenlandsferie i 2017 vil for øvrig bruke 25.600 kroner i snitt, viste en Sparebank 1-undersøkelse etter sommeren.