Polet stålsetter seg før nyttårsaften: Tror det kan bli «dobbel lørdag»

Handelen til både jul og nyttårsaften gjennomføres bare tettere og tettere opp mot selve dagen, skal vi tro Vinmonopolets kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

Han kan fortelle at fredag 21. desember ble årets største salgsdag, og den tredje beste fredagen i monopolets historie.

– Når det er en fredag som kommer tett på julaften er det alltid årets største salgsdag. Den dagen utgjør en vanlig uke til sammen. Men også lørdag var det bra trykk, og vi fikk den største lørdagen noensinne, forteller Nordahl.

Vinmonopolet slo også en annen rekord lørdag: Liter solgt per time.

– Vi solgte 207.000 vareliter mellom klokken 14 og 15 lørdag ettermiddag, sier han.

Nordahl mener det handler om at Vinmonopolet har større kapasitet og flere butikker enn før, men registrerer også helt tydelig at folk utsetter julehandelen lengre enn før.

Opp mot 500.000 liter

Når det gjelder nyttårsaften, må Nordahl vedgå at han ikke er sikker på hva han skal forvente. Dette er bare andre gang Vinmonopolet har åpent den 31. desember, etter en endring fra og med 2016. I fjor falt imidlertid dagen på en søndag, så da var det stengt.

– Det gjenstår å se hvor godt kunden er orientert om at vi er åpne. Fra et kundeperspektiv skjønner vi at det kan være lett å gå i surr, siden vi holder stengt på julaften, men er åpne på nyttårsaften, sier han.

Kommunikasjonssjefen forteller at han forventer at salget i det minste blir som en vanlig lørdag, det vil si et salg på 250.000 liter. Og det er potensial for en dobling.

– Jeg tror salget på mandag kan komme opp mot 500.000 liter. På lørdag solgte vi omtrent 450.000 liter, det vil si nesten en dobbel lørdag. Nå vil nyttårsaften avgjøre alt med tanke på størrelsen på årets romjulssalg.

Opp en prosent

Ser man på desembersalget til og med den 22., ble det en kalenderkorrigert oppgang på omtrent 100.000 liter fra i fjor. Den reelle endringen er imidlertid negativ, men det er fordi julesalget i fjor inneholdt én fredag ekstra – Vinmonopolets beste salgsdag.

Årsaken til den sterke romjulsuken er tydelig, mener Nordahl.

– Folk trenger i mindre grad å planlegge polinnkjøpet enn tidligere. Det er slutt på disksalget, som medførte den forhatte polkøen før i tiden. Folk sto i kø i to-tre-fire timer foran jul og nyttår. Guttunger som ville tjene en slant sto bare og trakk kølapper og solgte dem. Denne polkøen er helt ute av bildet. Vi har nå 331 butikker i drift, med god kapasitet og mange varer i hyllene, så man skal begynne å nærme seg jul eller nyttår før det er utplukket, forklarer han.

Klimaendringer for rosévin

Tendensen i år er at musserende vin, rosévin og hvitvin renner fritt, mens rødvin og de fleste typer brennevin er på vei ned, ifølge Nordahl.

– Vi ser helt klart at rødvin er på vei ned, med 2–3 prosent, tilsvarende en million liter. Rødvin er fortsatt soleklart størst, men det har nådd toppunktet. Det som øker mest er hvitvin, også der med drøyt en million, så alt det vi taper i rødvin tar vi igjen i hvit.

Han tror økningen av lysere typer drikke blant annet skyldes klimaet.

– Den ene grunnen til vridningen er varmen. Vinsalget er korrelert til temperaturene, og jo varmere det blir, jo mer rosé og musserende kjøper folk. Rødvin er mer populært i kulden. Det er rett og slett klimaendringene som gir utslaget at folk kjøper de lettere, lysere kategoriene.

12 prosent av boble-totalen

Samtidig har Vinmonopolet aldri solgt mer musserende vin enn i år.

– Vi solgte 250.000 liter i romjulen i fjor, men det kommer vi til å ligge over i år. I uke 51 solgte vi 320.000 liter og til og med lørdag denne uken har vi solgt 200.000 liter. Basert på tidligere år vil jeg tippe at det blir solgt omtrent 100.000 liter på mandag, slik at totalen for årets to siste uker blir omtrent 620.000 liter.

Med et årlig salg på 5,2 millioner musserende vin, betyr det at årets to siste uker står for nesten 12 prosent av totalen.