Ny Vipps-rekord tross problemer midt på dagen

Stadig flere har byttet kontanter og bankkort når de obligatoriske pølsene isene og kakene skal betales for på 17. mai. Det gjorde at Vipps knuste den gamle rekorden for antall overføringer.

Litt over klokken 21 hadde det blitt gjennomført 993.960 overføringer via Vipps på nasjonaldagen.

– Vi kommer til å gå over millionen i dag. Det er helt klart rekord på en dag for oss. I fjor hadde vi til sammenligning cirka 722.000 transaksjoner. Vi traff på forventningene vi hadde satt, og dagens rekord gjenspeiler den generelle veksten vi har hatt, forteller kommunikasjonssjef for Vipps, Hanne Kjærnes.

Hvor store summer som byttet hender via Vipps i løpet av dagen, kan hun ikke avsløre.

Betalingstrøbbel

Rekorden kommer til tross for at Vipps opplevde problemer med «Kjøp og betal»-tjenesten midt på dagen.

– Det var cirka 50 minutter hvor det var problemer for å gjøre betalinger til lag, skoler og foreninger gjennom «Kjøp og betal»-tjenesten. Det er vi selvfølgelig veldig, veldig lei oss for. Det er overhodet ikke optimalt at det skjer en slik feil i dag. Problemet var søkemotoren, hvor man ikke fikk søkt opp bedriftene, forklarer hun.

Ifølge Vipps ha tjenesten vært på beina igjen i 13-tiden.

– Problemene skyldtes ikke for lav kapasitet. Vi var forberedt på veldig stor pågang, sier hun.