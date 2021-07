Forbrukerøkonom bekymret for unges investeringer: – Influensere har enorm påvirkningskraft

Unge ser til sosiale medier for å lære om økonomi og kryptovaluta, ifølge undersøkelse. Det gjør en forbrukerøkonom bekymret, og nå ber hun unge være på vakt før de følger økonomiske råd på sosiale medier.

1 av 3 unge menn har stor tillit til YouTube som informasjonskanal om økonomi, viser en fersk undersøkelse. Det bekymrer Storebrands forbrukerøkonom. Vis mer byoutline Dado Ruvic / Reuters

Interessen for kryptovaluta har skutt i taket, i takt med verdien til den mest kjente valutaen bitcoin, men det er steile fronter i debatten om fremtiden til digital valuta.

Samtidig viser en fersk undersøkelse fra Storebrand at interessen for kryptovaluta blant unge er på vei oppover.

Undersøkelsen er gjort blant unge mellom 18–25 år, og viser at 1 av 5 menn investerer i kryptovaluta i dag, mens en tredjedel av unge menn har ganske stor eller meget stor tillit til YouTube som informasjonskanal om økonomi.

– Denne kombinasjonen gjør meg bekymret for hvilken informasjon de baserer investeringsbeslutningene sine på, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand til E24.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand følger nordmenns spare- og investeringsvaner tett. Vis mer byoutline Kristian S. Moen

Både TikTok og YouTube er videodelingsplattformer hvor den siste tiden har dukket opp flere profiler som gir investerings- og sparetips.

Tvetenstrand peker på at sosiale medier kan gi et «unyansert bilde».

– Veldig mye av sosiale medier handler om å glamorisere ting ved å vise de beste dagene, men ikke regnværsdagene i like stor grad, sier forbrukerøkonomen.

Storebrands undersøkelse Undersøkelse av spare- og investeringsvaner blant 512 unge kvinner og menn mellom 18–25 år. Respondentene ble spurt om utdanningsnivå, familiebakgrunn, religion og alder, i tillegg til kjønn. Informasjonskilder om økonomi undersøkes, og respondentene får spørsmål om tillit til TV-programmer og utdanningssystemet som informasjonskilde, i tillegg til YouTube og venner og familie. Resultatene indikerer at unge heller bruker YouTube som informasjonskilde enn utdanningssystemet, blant annet. Kilde: Storebrand Vis mer vg-expand-down

– Det er ikke mitt ansvar å lære folk noe

Gjennom flere kontoer på det sosiale mediet TikTok deler Erik Grande Garcia investeringstips og -råd med nesten 40.000 følgere. Han har vært aktiv på sosiale medier siden februar, men vil ikke kalle seg selv influenser.

– Det er et negativt ladet ord som kastes rundt i mediene. Investeringsråd på sosiale medier er et relativt nytt fenomen, og jeg har en lidenskap for sparing og investering, sier han til E24.

Han forteller at poenget med TikTok var å vise alternative måter å tjene penger på gjennom trading og investeringer i relativt nye produkter, som kryptovaluta. Samtidig innser Garcia at gjennom sin stadig økende følgerskare har reell påvirkningskraft.

– Den siste tiden har jeg forstått hvor stort dette er.

Erik Grande Garcia er aktiv på det sosiale mediet TikTok hvor han kommer med investeringsråd til nesten 40.000 følgere. Vis mer byoutline Privat

På TikTok kan man legge ut videosnutter på opptil ett minutt, noe som begrenser graden av informasjon i hvert videoklipp. Garcia mener det er opptil den enkelte følger å holde seg informert før man investerer egne midler.

– Man må være myndig for å kjøpe aksjer og krypto, men jeg føler veldig med folk som har opplevd røde tall den siste tiden, forteller han.

– Har du fått noen meldinger fra dem?

– Det er overraskende hvor positive folk er, selv om de skulle være i minus med rundt 50 prosent. De har troen på det de har investert i, som kryptovalutaen XRP, sier Garcia, som påpeker at «det ikke er hans ansvar å lære folk noe».

Ber Finanstilsynet «ryke og reise»

Tvetenstrand påpeker at det kan være vanskelig å skille mellom ulike aktører på sosiale medier, særlig når det er snakk om korte videosnutter. Videre forteller hun at «det er en grunn til at finansbransjen er så regulert», og fremhever mulig egeninteresse på sosiale medier.

– Influenserne har en enorm påvirkningsmakt, noe som bekymrer meg veldig, spesielt med tanke på at mange av dem er unge selv, uten mye erfaring, og heller ikke alle har finansiell utdannelse. I tillegg får flere av dem betalt for samarbeid med plattformer hvor kryptovaluta omsettes, sier hun.

Forbrukerøkonomen anbefaler derfor å ha «et kritisk blikk», og kontrollsjekke ved å søke råd flere steder.

– En influenser reklamerer for en vare, da sitter du i hvert fall igjen med varen. Det gjør du ikke nødvendigvis her, her må du ha råd til å tape pengene du investerer, poengterer Tvetenstrand.

Garcia innrømmer at han har tjent penger på å verve følgere til ulike kryptobørser, men synes ikke egeninteresse er et problem i hans tilfelle. Kryptobørsen Miraiex tilbyr en vervebonus per person man verver, og deretter opptil 20 prosent i kommisjon avhengig av antall vervede.

Garcia ønsker imidlertid ikke å avsløre hvor mye han har tjent på vervekampanjer, men til VG har han uttalt at han tjente over 200.000 kroner på dette i april.

– Dette får alle som verver. Jeg har for få følgere til at det er et problem, sier Garcia, og forteller at han er kritisk til eventuelle forslag om regulering av influenservirksomhet.

– Da flytter jeg til Peru og ber tilsynet ryke og reise. Jeg er ikke interessert i å bryte loven, men det finnes alltid smutthull, på internett kan man publisere alt mulig, mener influenseren.

Tilsynet svarer

Garcia forteller at han foreløpig ikke har hørt fra Finanstilsynet.

I en e-post til E24 skriver Lisbeth Strand, kommunikasjonsdirektør i Finanstilsynet, følgende:

– Av hensyn til investorer og forbrukere er verdipapirmarkedet underlagt regler som er felles for hele EØS. Formålet med reglene er at vi skal ha velfungerende markeder som markedsaktørene kan ha tillit til.

Strand påpeker også at «reglene gjelder for rådgivning og salg i hele EØS, uavhengig av hvor man bor».