Feil i Telenor-nettet rammer BankID

En feil i mobilnettet til Telenor fører også til problemer med å logge på med BankID

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Det er dessverre problemer med BankID på mobil for Telenor-kunder akkurat nå. Det jobbes med å rette problemet så raskt det lar seg gjøre, skriver BankID på sine nettsider torsdag klokka 11.15.

Klokken 12 var denne feilen fikset, opplyser de overfor E24.

Like før klokka 12 opplyser også Telenor om problemer i mobilnettet på sine nettsider. Feilen ser ut til å omfatte hele landet. For driftsmeldinger på adresser i Oslo, Tromsø og Bergen svares det med at det er feil i mobilnettet.

– Vi registrerer at det er en treghet i SMS-tjenesten. Vi jobber på spreng for å fikse det, sier pressevakt Henriette Holte i Telenor til Nettavisen.