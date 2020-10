«Rivningsobjekt» på 34 kvadrat gikk 700.000 over prisantydning

Leiligheten på Grorud ble fredag solgt for 2,4 millioner kroner. Over 100 var på visning, ifølge eiendomsmegleren.

Boligen på 34 kvadratmeter på Grorud ble bygget i 1963. Flere deler av den er uendret siden byggeåret. Vis mer byoutline Eiendomsmegler 1

Publisert: Publisert: 25. oktober 2020 19:58

Boligen rett ved Grorud senter ble bygget i 1963, og flere deler av leiligheten står uforandret siden byggeåret.

– Interessen for boligen var over all forventning, sier Mohsin Ali, avdelingsleder og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 Stovner.

Til sammen viste 138 sin interesse for boligen og over 100 personer skal ha kommet innom på visning.

Kjøkkeninnredningen er fra 1963 og flere fronter mangler. Vis mer byoutline Eiendomsmegler 1

Sist gang boligen ble solgt var i 1992, da for 275.000 kroner. Denne gangen var boligen antydet til rett under 1,7 millioner kroner.

– Boligen ble til slutt solgt for 2.400.000 kroner etter budrunde med 13 forskjellige budgivere, sier Ali. Det er 700.000 kroner over prisantydning.

«Rivningsobjekt»

Leiligheten har et areal på 34 kvadratmeter og ligger i fjerde etasje. Det gir en pris på 70.000 kroner per kvadratmeter, godt over landsgjennomsnittet og bare litt under gjennomsnittet for Oslo.

I boligannonsen legges det ikke skjul på at leiligheten ikke er i tipp topp stand. Ali er klar på at det er et oppussingsobjekt, og flere deler av boligen, som badet, har behov for totalrenovering.

– Selger er naturlig nok svært fornøyd med resultatet. Det er ofte knyttet usikkerhet til hvordan markedet responderer på boliger som fremstår som «rivningsobjekter», sier Ali.

Badet er fra 1963, og har ifølge boligannonsen behov for totalrenovering. Vis mer byoutline Eiendomsmegler 1

– Et bra marked

I samme gate ligger en annen leilighet på 34 kvadratmeter ute for salg. Denne markedsføres ikke som et oppussingsobjekt, og ligger ute med en totalpris på like over 2,2 millioner kroner.

– Den har ligget ute et par dager bare. Den er god interesse på boligen så langt. Men det er ikke hundre stykker påmeldt, sier megler ved DNB Eiendom, Lise Egge.

– Det er populære leiligheter. Det er rett ved Grorud senter, og ved et kollektivt knutepunkt for reiser inn og ut av Oslo.

Hun sier at det forventes at salget skal gå bra også her.

– Selger er realist og fornøyd med prisantydning.

– Har du noen tanker om boligprisene og markedet i området?

– Det er et bra marked. Det har vært et stigende marked her i området i mange år, med noen dupper her og der. Dette er et område der mange kjøper sin første bolig.

Sterkest vekst i Oslo

I Oslo og i landet for øvrig har det vært en brennhet utvikling i boligmarkedet den siste tiden.

Og veksten har fortsatt utover høsten. I september, som normalt sett er en måned med prisfall, overrasket de norske boligprisene med et hopp på 0,4 prosent.

Oppgangen var sterkest i Oslo, med en tolvmånedersvekst på 7,7 prosent.

– Vi er i en situasjon nå hvor det kan være vanskelig for mange å komme seg inn i boligmarkedet fremover, sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen da han la frem september-tallene tidligere denne måneden.

Den sterke utviklingen i boligmarkedet kommer i en tid med en rekordlav styringsrente på null, som meglerbransjen har pekt på som en viktig prisdriver.

Carl Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), har tidligere advart om en «sterk cocktail» for Oslos boligmarked, der nullrenten kombineres med boligmangel.

Da E24 snakket med meglertoppen tidlig i oktober, mente han at prisveksten i hovedstaden bare skal bli brattere.

– Det er all grunn til å frykte unormalt sterk prisutvikling i Oslo fremover. September er vanligvis en svak måned, men ble det motsatte. Jeg tror også oktober blir uvanlig sterk, sa Geving.

