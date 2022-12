Dette koster det å steke ribbe på julaften

Det blir billigere å tilberede julemiddagen i Sør-Norge sammenlignet med julaften i fjor. Men i Midt- og Norge-Norge blir det nå dyrere å steke ribben enn på julaften for et år siden.

DYR STEK? E24 har regnet på hva det koster deg å tilberede julekveldens måltid i år.

Truls Lier

Preben Sørensen Olsen (VG)

Svindyr strøm til tross – ribbesteking, tv-titting og juleoppvasken vil blir billigere i Sør-Norge i år enn i fjor. Samtidig vil julefeiringen i Midt- og Nord-Norge koste mer på strømregningen i år.

Dette er prisen prisenOm man legger til grunn at stekingen vil kreve omtrent 6 kilowattimer du må betale i strøm for tre timer med ribbesteking:

Sør-Norge: 14,02 kroner

Midt-Norge: 8,58 kroner

Nord-Norge : 6,84 kroner

Slik har E24 regnet på strømforbruket Basert på tidligere anslag fra energiselskapet Fortum om på hvor mye strøm ulike ting bruker, har E24 beregnet hvor mye det kan koste med typisk julaftenforbruk. Anslagene er hovedsakelig basert på snittprisen gjennom døgnet for de ulike prisområdene i landet. Julaften er strømprisen i snitt, inkludert nettleie og avgifter, rundt 2,34 kroner kilowattimen i Sør-Norge, 1,43 kroner i Midt-Norge og 1,14 kroner i deler av deler avFinnmark og Nord-Troms får enda lavere pris, fordi man her også har fritak fra elavgiften. Det tar prisen ned til rundt én krone på julaften. I beregningene i denne saken er prisen for Nord-Norge med elavgift brukt. Nord-Norge. Regnestykket er: 1 kwt = (Spotpris + 0,45 kroner (nettleie, elavgift og enovaavgift)) x 1,25 (moms) Vis mer

Pinnekjøtt, poteter og medisterkaker

Å tilberede poteter, rødkål, saus og medisterkaker på kokeplatene koster 4,68 kroner i Sør-Norge, 2,86 kroner i Midt-Norge og 2,28 kroner i Nord-Norge.

Hele strømforbruket til ribbemiddagen kommer da på 18,72 kroner i byer som Oslo, Bergen og Stavanger. I Trondheim havner det på 11,44 kroner, mens det koster 9,12 kroner i Tromsø.

Pinnekjøtt er et rimeligere alternativ til julemiddagen - rent oppvarmingsmessig.

Å dampe pinnekjøttet i tre timer koster rundt 7,02 kroner lengst sør i landet, 4,29 kroner i Trøndelag og 3,42 kroner i lenger nord.

På julaften er strømmen dyrest i Sør-Norge mellom klokken 15 og 18. I det tidsrommet holder strømprisen seg over 1,7 kroner kilowattimen. Om man tilbereder hele ribbemiddagen i dette tidsrommet, koster strømforbruket mer enn 21,5 kroner.

Strømforbruket for hele ribbemiddagen i år ligger godt under fjorårets nivå i Sør-Norge, som var 24,56 kroner. Det er likevel godt over prisen i 2020, da strømmen kun kostet 4,7 kroner i disse områdene.

Askepott og Sølvgutter under én krone

TV-tittingen på julaften er det liten grunn å bekymre seg for, i alle fall når det kommer til strømkostnadene.

Oppryddingen etter festlighetene gir heller ingen store smeller på strømregningen, viser beregningene basert på Fortums anslag.

TV-slave i julen? Tre nøtter til Askepott, Reisen til julestjernen, Donald Duck, Sølvguttene og Karl-Bertil Jonssons er fast inventar på skjermen julaften. De fem timene med TV-titting koster bare 1,17 kroner i Sør-Norge, 72 øre i Midt-Norge og 57 øre i Nord-Norge.

Klesvasken etter at du har sølt tyttebær på penskjorten koster også bare 1,17 kroner i Sør-Norge, 72 øre i Midt-Norge og 57 øre i Nord-Norge.

Når oppvaskmaskinen går på høygir etter julemiddagen koster det rundt 2,34 kroner i Sør-Norge, 1,43 kroner i Midt-Norge og 1,14 kroner i Nord-Norge per runde.

En halvtime med støvsugeren for å få opp barnåler og annet rusk før gjestene dukker opp koster heller ikke mer enn 1,17 kroner i Sør-Norge, 72 øre i Midt-Norge og 57 øre i Nord-Norge.

En dusj i 8-tiden koster over 10 kroner i Sør-Norge. I Midt-Norge koster den dusjen nesten syv kroner, mens den koster over fem kroner i Nord-Norge.

Selv om det koster noe å bruke strøm til disse tingene, er det først og fremst ting som oppvarming, varmtvann og lading av elbil som har mye å si for strømregningen.

Utover de tre faktorene er det greit å ikke tenke altfor mye på når og hvordan man bruker strømmen, har handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft tidligere påpekt overfor E24.

– Oppvaskmaskin og vaskemaskin betyr så lite i den store sammenhengen. Du blir jo gal om du skal gå rundt å tenke på alle disse tingene hele tiden, sa Olsen til E24 forrige uke.

Strømstøtte dekker mye

Det er viktig å huske at disse anslagene ikke tar høyde for at strømstøtten dekker en stor del av regningen når prisene er så høye som nå.

Det forutsetter at du feirer jul hjemme hos deg selv eller noen andre. Hytter er for eksempel ikke omfattet av strømstøtten.

Støtten dekker 90 prosent av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen i desember, som i dette tilfellet refererer til den rene kraftprisen før nettleie og avgifter.

Hvor stor støtten blir beregnes ut ifra snittprisen for måneden, så fasiten for desember vil avhenge av hva som skjer inn mot nyttår.

Slik det ser ut nå ligger strømstøtten an til å bli 2,74 kroner kilowattimen for Sør-Norge i desember, mens den i Midt-Norge styrer mot å bli 1,68 kroner. I Nord-Norge, som ikke har moms på strøm, ligger støtten an til å bli 41 øre.

Støtteprosent er også økt sammenlignet med desember i fjor. Det gjør at den reelle forskjellen fra julaften i fjor er enda større i Sør-Norge, og at den høyere prisen i Midt- og Nord-Norge får litt mindre å si.