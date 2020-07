Svar fra Samordna opptak gir storinnrykk av unge boligkjøpere: – En av årets travleste dager i boligmarkedet, sier megler

Studieopptaket ved høyskoler og universiteter gir en bølge av studenter inn på boligmarkedene i de store studiebyene.

Nullrente og høye leiepriser gjør at høstens studieopptak blir ekstra kraftfullt for boligmarkedet, tror eiendomsmegler i Oslo. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

Mandag slapp Samordna opptak studieopptakene til de aller fleste høyskoler, universiteter og fagskoler. Torsdag er fristen for å takke ja eller nei til studieplassen man er tilbudt.

Allerede merker eiendomsmegler Jens Myhrstad i DNB Eiendom på Torshov pågangen.

– Det er veldig høy aktivitet akkurat nå. Generelt er det ganske greit å selge bolig i Oslo uansett når på året, men nå kjenner vi en ekstra pågang for små leiligheter og typiske studentboliger, sier Myhrstad.

– Dette er en av årets travleste dager i boligmarkedet, sier han.

Eiendomsmegler Jens Myhrstad i DNB Eiendom Torshov. Vis mer DNB Eiendom

Holdt igjen leiligheter

Eiendomsmegleren la før helgen tre små leiligheter ut til salgs. Alle ligger sentralt i Oslo og med en prisantydning under fire millioner kroner.

– Vi har holdt igjen leilighetene i et par måneder i påvente av studieopptaket. Allerede tre minutter etter jeg la ut en ettroms var den første visningsbestillingen kommet inn, sier Myhrstad.

– Det er mange som har søkt studier som ikke vet hvilken skole eller by de kommer inn i før nå, slik at da blir det et storinnrykk av studenter på boligjakt, sier han.

Et prispress i leiemarkedet bidrar til at flere unge kjøper leilighet fremfor å leie, tror Myhrstad.

– Skal man ha en toroms leilighet på Torshov må man over 10.000 i husleie i måneden, og det prispresset smitter over. Når det i tillegg er nullrente fra Norges Bank og svært lave boliglånsrente, kan man begynne å regne på om det lønner seg å heller eie, sier han.

Likheter i studiebyen Trondheim

Analysesjef Jan Håvard Valstad i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge kjenner på det samme trykket i Trondheim.

– Studieopptaket merkes på pågangen. Siden mai har det vært en trend at både studenter og andre kjøpegrupper tar steget inn i markedet, og med mindre reising i sommer blir flere leiligheter lagt ut, samtidig som flere reiser på visninger. I tillegg kommer de lave boliglånsrentene, sier Valstad.

Analysesjef Jan Håvard Valstad i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge. Vis mer Sparebank1 SMN

– Juli i år blir en måned med høyere aktivitet og volum enn i et normalår, slår han fast.

Analysesjefen tror ikke at den økte etterspørselen gir prispress på markedet i studiebyen.

– Trondheim har i flere år hatt mye bygging av nye leiligheter. Jeg vil si det er god situasjon for studenter som vil eie eller leie i Trondheim, ettersom det er både nok boliger til selveiermarkedet og leiemarkedet, i tillegg til leiligheter gjennom studentsamskipnaden, sier Valstad.

På tross av usikkerheten i boligmarkedet etter virusutbruddet, har unge kjøpere med hjelp fra foreldre fortsatt å kjøpe boliger i Midt-Norge.

– Studenter er en konjunkturpåvirket kjøpegruppe fordi de får hjelp fra foreldrene, som gjerne vil hjelpe barna kjøpe om det er en generell tro på at boligprisene skal stige, sier Valstad.

– Selv med usikkerheten som har vært har det vært god aktivitet de siste månedene, sier han.

