SAS-kunder venter fortsatt på penger: – Uhørt

Millioner av kunder er berørt av kansellerte SAS-flyginger. Mange venter fortsatt på refusjon fra flyselskapet etter flere måneder.

Vis mer Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 24. juli 2020 19:00

Trond Erik Hansen bestilte en tur med SAS i februar. Han skulle tilbringe sommerferien i Malaga.

– Coronaen kom og det ble satt opp reiseråd som gjaldt på ubestemt dato. Da tenkte jeg at det her kommer ikke til å gå, så jeg kansellerte, sier Hansen.

Når Hansen tidligere har avbestilt en fleksibel SAS-billett har det tatt et par dager før han fikk pengene tilbake.

Denne gangen har han ventet i nesten fire måneder.

– Jeg venter på å få hele beløpet på 12.000 kroner tilbake fra SAS, sier Hansen.

Millioner er berørt

Hansen ville ikke flytte på billetten, fordi han kun hadde ferie da han hadde planlagt å reise.

– Jeg skulle gjerne brukt pengene mine på Norgesferien i sommer, sier Hansen.

Hittil har SAS behandlet omtrent 700.000 refusjonskrav fra kunder, ifølge John Eckhoff, pressesjef i SAS.

– Vi har kansellert i gjennomsnitt 800 daglige flyginger i tre måneder, og flere millioner kunder er berørt, sier Eckhoff.

Når kan alle kundene vente pengene tilbake?

– Det er vanskelig å gi et estimat på det. Vi måtte kansellere flesteparten av flygingene våre i flere måneder. Systemet var ikke designet for at så mange kunder skulle ha refusjon samtidig, sier Eckhoff.

Les på E24+ (for abonnenter) Mener konkurser vil føre til at avlyste ferieturer ikke tilbakebetales

Redd for konkurs

Etter at han hadde kansellert fikk Hansen tilbud på e-post om å motta verdikupong, og at det ville ta tid før han fikk refundert billetten sin. Noen verdikupong vulle han dog ikke ha

– Verdikupongen er det samme som en tilgodelapp i en butikk. Når bedrifter går konkurs stiller de med tilgodelapper bakerst i køen, sier Hansen.

– Nå tror jeg det er en politikk i SAS å hale og dra så folk til slutt vil ta den verdikupongen, sier han.

Eckhoff i SAS avviser at dette er en strategi. Han sier han har forståelse for at det er mange som er frustrerte og at de jobber «dag og natt med å løse dette».

Nå jobber SAS for å komme seg ut av coronakrisen på best mulig måte for å fly i mange år fremover.

– Alle pilene pekte oppover for SAS før utbruddet. Vi kunne ikke forutse at vi skulle sette tusenvis av fly på bakken, sier Eckhoff.

VENTER FORTSATT: Trond Erik Hansen har ennå ikke fått tilbake pengene for en bestilling på 12.000 kroner fra SAS. Vis mer Privat

Lite egenkapital

I forrige kvartal hadde SAS en nedgang i billettinntekter i på nesten fire milliarder kroner.

I april hadde SAS egenkapital på minus 65 millioner kroner til sammenligning lå denne på 5,4 milliarder i oktober.

Har dere nok penger til å betale tilbake alle?

– Ja, vi er midt i en rekapitaliseringsprosess med våre eiere, så alle som har krav på refusjon skal få det, sier Eckhoff.

Eckhoff sier SAS har gjort en rekke tiltak for å dempe utgiftene og beskytte likviditeten.

SAS har tidligere presentert en redningsplan for å hente 12,5 milliarder kroner i frisk kapital, men selskapet mangler støtte fra kreditorene til å gjøre om gjeld til aksjer.

Les også SAS utsetter rentebetalinger på milliardlån

KANSELLERTE FLY: Millioner av kunder er berørt av at SAS har måtte sette flere fly på bakken under pandemien, sier pressesjef i SAS John Eckhoff. Vis mer Håkon Mosvold Larsen

– Uhørt at pengene er låst hos SAS

Camilla Westby venter også på en avgjørelse fra SAS etter at hun kansellerte en bestilling på 11.000 kroner.

Hun regner med å bare få tilbake skatter og avgifter, men må ha en bekreftelse fra SAS før hun kan sende regningen til forsikringsselskapet sitt.

– Det er en ting å vente, men jeg skulle gjerne hatt igjen disse pengene til sommerens feriebudsjett.

Westby har ikke selv mistet jobben men tror det er mange som er helt avhengig av en refusjon fra SAS før sommerferien.

– Det er helt uhørt at pengene er låst hos SAS, sier Westby.

Hun har fått tilbake 6.000 kroner for en annen booking - over tre måneder etter at hun kansellerte reisen.

Westby mistenker at grunnen til at hun ikke har fått de 11.000 kronene tilbake er at hun først ombooket denne før hun kansellerte.

– Enhver endring av billetten vil komplisere saksbehandlingen, sier Eckhoff i SAS.

Les også SAS’ billettinntekter falt 90 prosent i juni

– Utilgjengelige

Både Westby og Hansen sier de har hatt problemer med å komme gjennom hos flyselskapet for å få informasjon.

– De gjør seg selv veldig utilgjengelige, sier Westby.

Hansen har ikke fått kontakt med SAS hverken på telefon eller e-post.

Eckhoff i SAS sier til E24 at det er mange som prøver å få kontakt med dem nå, og at det påvirker svartiden deres.

Westby mener SAS i det minste kunne sendt ut en e-post med oppdatering til kundene en gang i måneden.

– SAS liker å se på seg selv som selskap som representerer høy servicegrad og kvalitet. Dette er ikke den opplevelsen jeg har hatt, sier Westby.

Les også Virke anklager flyselskapene for å bevisst trenere tilbakebetaling

Norwegian har betalt ut fem milliarder

Også Norwegian-kunder har ventet lenger enn vanlig på å få tilbake penger fra flyselskapet.

«Godt over to millioner kunder rundt om i verden har fått pengene sine tilbake», skriver Charlotte Holmberg Jacobsson, presseansvarlig i Norwegian i en e-post til E24.

Til sammen har flyselskapet betalt tilbake rundt fem milliarder kroner til sine kunder som har blitt rammet av innstilte fly.

SAS vil ikke opplyse til E24 hvor mye de har betalt ut til sine kunder eller hvor mange som fortsatt ikke har fått refusjon

Les også SAS med refusjon til 700.000 kunder – mange venter fortsatt