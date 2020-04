Tror hytteforbudet kan ha endret hyttemarkedet

I februar var antallet nordmenn som planla å kjøpe feriebolig på rekordnivå. Men det ble stille da hytteforbudet kom, ifølge meglerkjeder.

Publisert: Publisert: 26. april 2020 13:17

– Hytteforbudet gjorde det veldig vanskelig for våre meglere å hjelpe dem som ønsket å kjøpe eller selge hytter. Veldig mange av selgerne som var i en prosess, eller var klar for å selge, ønsket ikke å bryte forbudet på noen måte, så da ble det stans i markedet, sier Tone Krange, som er segmentsjef for hytter hos DNB Eiendom.

Det samme forteller Øyvind Aasen, som er sjef for Sørmegleren og sitter i styret til Eiendom Norge.

Denne uken ble det igjen åpnet for at nordmenn kan reise på hyttene sine, selv om de ligger i en annen kommune enn der de er bosatt, og Krange forteller at de ser at markedet har begynt å rulle igjen.

Det er for tidlig å konkludere med hvordan coronakrisen vil påvirke hyttemarkedet på sikt, men Bjørn Erik Øyer ved Prognosesenteret ser allerede at det kan komme et nytt vurderingskriterium for potensielle hytteeiere.

– Det er noe nytt jeg tror vil bli viktig for potensielle hyttekjøpere, etter den til tider harde debatten om hytteforbud. Det er hvordan hytteeiere blir behandlet i kommunene. De vil nok se nøyere på hvilken kommune de ønsker å ha hytte i, sier Øyer.

Han tror også debatten kan ende i at en del hyttekommuner vil evaluere sin egen reguleringsplan for hytter.

– De som har sluppet inn flest hytteeiere, ser nå at det også har en kostnadsside, sier Øyer, og forklarer at det kan føre til at de tomtene som finnes nå, kan bli dyrere på sikt.

– De siste 15 årene har det vært etterspørselsvekst, men uten en sterk prisvekst. Det har vært på grunn av et voldsomt overskudd av tomter, sier Øyer.

– Stabiliseres over tid

Aasen i Sørmegleren synes det er vanskelig å være sikker, men tror ikke at nordmenn vil bli veldig mye mer opptatt av hvordan kommunen har oppført seg under pandemien.

– Det er mulig det kan ha noe innvirkning, men i det lange løp tror jeg det vil stabiliseres igjen. Jeg tror ikke jeg hadde tenkt så mye på det, sier Aasen til E24.

Både Øyer og Krange i DNB Eiendom forteller at det er krefter som trekker hyttemarkedet begge veier på kortere sikt. Begge mener at jokeren er arbeidsledigheten og hvor trygge nordmenn er på sin egen økonomi.

Tirsdag 21. april var 287.000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken, og var 3.000 færre enn uken før.

Vender nesen hjem?

Om arbeidsledigheten ikke blir for høy, tror alle de E24 har snakket med at hyttemarkedet nå kan få et godt år.

Lave renter og mindre mulighet til å reise til utlandet er to av årsakene.

I februar gjennomførte Prognosesenteret en undersøkelse som viste at nesten 175.000 nordmenn planla å kjøpe fritidseiendom i Norge eller utlandet i løpet av året.

Det er på rekordnivå.

Av dem planla 75.000 å kjøpe i utlandet. Øye tror mange av disse har endret planene.

– Gruppen som ønsket seg fritidsbolig i utlandet, samstemmer med dem som ønsker seg hytte ved sjøen i Norge. Det tilsier at det vil være mer interesse for disse hyttene, sier Øyer.

– God interesse

Han forteller at dette ikke nødvendigvis gir en prisoppgang, da hyttene allerede er høyt priset. Dette har gjort at flere har falt av før budrundene.

Både Aasen i Sørmegleren som driver i både Agder og Telemark, og Krange i DNB Eiendom er optimister når det kommer til hyttemarkedet resten av året.

– Nå, mer enn noen gang, tror vi at det vil være et godt marked for både fjell- og sjøhytter, sier Krange.

I et normalt år er det vanlig at det blir lagt ut mange sjøhytter for salg like etter påsken.

– Vi ser at det er god interesse for sjøhyttene vi har lagt ut allerede, sier Aasen.

