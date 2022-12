Martine Moen (27) må tjene over én million kroner for å kjøpe en helt vanlig bolig i Oslo.

Boligdrømmen er langt unna for Martine Moen. For å kjøpe en vanlig bolig i Oslo må hun tjene over én million i året.

Martine Moen (27) sitter i en stor, rund stol i stuen sin. Tross den minimalistiske innredningen kjennes den 50 kvadratmeter store leiligheten på Grünerløkka som et hjem. Her bor Moen for seg selv og trives med det.