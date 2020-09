Svalbard mister sitt eneste bankkontor: – Kan bli vanskeligere å få boliglån

Sparebank1 Nord-Norge halverer antallet kontorer i regionen og legger ned det eneste bankkontoret på Svalbard. Det kan gjøre det vanskeligere for innbyggerne å få boliglån, tror lokalstyreleder Arild Olsen.

17. september 2020

Torsdag morgen varslet Sparebank1 Nord-Norge at den legger ned 16 kontorer.

35 personer i Sparebank1 Nord-Norge er direkte berørt av at banken legger ned kontorene. Fire av disse jobber i dag på Svalbard.

– Det føles dramatisk for dem som jobber i en bank som er over 1.000 kilometer fra fastlandet, for man har ikke andre alternativ, sier Trond Hellstad, banksjef for Sparebank1 i Longyearbyen.

Lokalstyreleder i Arild Olsen i Longyearbyen har sympati med dem som mister jobben.

– Det er kjedelig for dem personlig. Vi har ikke en eneste arbeidsplass å miste her, sier Olsen.

De ansatte i Sparebank 1 Nord-Norge på Svalbard får samme tilbud som de andre ansatte som er direkte berørt av at nedleggelsen. De kan blant annet få tilbud om sluttpakke.

Konserndirektør for kommunikasjon Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge sier de skal se på om det er mulig for de ansatte å fortsette å jobbe hjemmefra på Svalbard.

– Samfunnsrollen kan ikke underdrives

Loftås sier at Sparebank1 Nord-Norge legger ned kontoret på Svalbard av samme grunn som de legger ned de 15 andre: Det meste kan løses digitalt.

Men Hellstad mener at Sparebank1-kontoret i Longyear-byen er en av pilarene i samfunnet og gjør det mulig for mange av innbyggerne å bo der.

– Den samfunnsrollen vi har kan ikke underdrives, for det finnes ikke et annet bankalternativ, sier banksjefen.

Lokalstyrelederen trekker frem at det er særlig viktig at banken kjenner forholdene på Svalbard.

– Forholdene på Svalbard er annerledes på absolutt alle områder. Den finansielle strukturen er annerledes og vi trenger noen øyne på bakken som kjenner markedet her, sier Olsen.

Lokalstyreleder i Longyearbyen Arild Olsen.

Vanskeligere å få boliglån

Olsen mener det kun er Sparebank1 Nord-Norge som kan tilby konkurransedyktige lån til innbyggerne.

– For eksempel gjelder ikke naturskadeloven, det er én stor grunneier og man får bare festetomter. Det er en rekke særegenheter som gjør at det å forstå dynamikken i samfunnet er opplagt viktig for en finansiell institusjon, sier Olsen.

– En digital plattform eller en tilfeldig bank på fastlandet vil ikke forstå det her. Det er nærliggende å tro at det nå blir vanskeligere å få lån for å bygge bolig eller hytte, sier lokalstyrelederen.

Også Hellstad tror det blir innbyggerne kan slite med å få boliglån etter at kontoret legges ned.

– Nesten alle som skal søke boliglån her oppe blir avvist av andre banker på fastlandet, så kjøp av fast eiendom blir vanskeliggjort, sier Hellstad.

Han mener at fordi bare rundt 20 prosent av boligmassen på Svalbard er privateid, og resten av boligene i stor grad eies av Statsbygg og Store Norske, er det vanskelig for banker å sjekke eiendomsverdidata og få en objektiv verdivurdering av eiendom.

Kommunikasjonssjef Loftås forsikrer om at «lånesøknader fra Svalbard vil bli behandlet på akkurat samme måte som tidligere» også etter at kontoret er lagt ned.

Disse Sparebank1 Nord-Norge-kontorene stenges: Meløy

Rognan

Leinesfjord

Stokmarknes

Myre

Andenes

Storsteinnes

Målselv

Lyngseidet

Skjervøy

Karasjok

Tana

Vardø

Båtsfjord

Honningsvåg

Svalbard Vis mer vg-expand-down

Utenlandske arbeidere trenger banken

– Mange som ikke er norske og jobber på Svalbard er avhengige av et forhold med banken for å få lønn, sier Olsen som også trekker frem at språkbarrierer kan gjøre annen type kontakt vanskelig for utenlandske arbeidere.

Hellstad sier nordmenn kan ha banken sin hvor som helst og kan åpne bankkonto på fastlandet. Men utledninger som har kommet til Svalbard må møte opp fysisk for å vise pass i banken.

– Alle utlendingene på Svalbard er kunder i vår bank. De har jo allerede et bankforhold, men de nye utlendingene som kommer til Svalbard får ikke mulighet til å åpne bankforhold, sier Hellstad.

Omtrent én tredjedel av innbyggerne i Longyearbyen er utenlandske statsborgere.

Loftås mener det også er andre enn banken som også må legge til rette for at utenlandske arbeidere får åpnet bankkonto på Svalbard.

– Det er et ansvar som ikke ligger hos banken alene, sier han.

