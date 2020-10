Regjeringen tvinger 101 kommuner til kutt: Her skrelles eiendomsskatten mest

Kommuner som må skrelle skattesatsen fra fem til fire promille, budsjetterer med inntil 20 prosents fall i eiendomsskatte-inntektene.

MÅ KUTTE: Tvedestrand krever i dag den maksimalt tillate eiendomsskattesatsen på fem promille. Nå må de kutte til fire, og beregner 20 prosent reduksjon i sine inntekter. Her fra idylliske Lyngør. Vis mer byoutline Line Møller

Til sammen er det hele 101 kommuner som tvinges til å kutte sine eiendomsskattesatser, ettersom alle overgår den nye maksgrensen på fire promille som regjeringen har satt i statsbudsjettet for 2021.

Det viser en oversikt Huseierne har utarbeidet for E24.

– Vi mister flere millioner. Dette er inntekter som kommunen hadde trengt, sier Tvedestrands ordfører Marianne Landaas (H) til E24.

Den idylliske sørlandskommunen bruker i dag den høyeste tillatte skattesatsen på eiendom, som er fem promille.

TVINGES TIL KUTT: Tvedestrands ordfører Marianne Landaas (H) sier de kunne trengt inntektene – og vurderer nå endring i bunnfradraget som kan hente tilbake noen av de tapte eiendomsskatte-millionene. Vis mer byoutline Foto: Høyre

– Vi hadde trengt inntektene

Neste år reduser regjeringen maksgrensen til fire promille – og Tvedestrand er blant kommunene som budsjetterer med størst innhugg i inntektene: Rundt 20 prosents reduksjon i eiendomsskatten fra 2020 til 2021.

– Det er klart det er kjedelig å miste de inntektene. Dette vil merkes, sier Landaas.

– Samtidig kommer man ikke unna at fem promille jo utgjør ganske mye, særlig for fritidsboligeiere. For dem er dette en god nyhet, fortsetter ordføreren.

Generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne sier han er glad for at regjeringen reduserer den maksimale skattepromillen til fire.

– Men på vegne av landets boligeiere hadde vi ønsket at den urettferdige og usosiale eiendomsskatten ble avviklet helt, sier han til E24.

Mange kommuner stanger i skattetaket

Den generelle trenden de siste årene har vært at norske kommuner gradvis har økt eiendomsskatten – samtidig som Frp har fått gjennomslag for å gradvis senke maksgrensen for hvor mye kommunene får kreve inn.

– Derfor er det ganske mange kommuner som nå må senke satsen sin, sier Carl O. Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Og det er altså totalt 101 av dem – sjekk hele listen her. Alt annet likt vil den reduserte skattesatsen gi lavere skatteregning til kommunenes boligeiere.

Her er kommunene som har meldt om størst prosentvis reduksjon av eiendomsskatten i 2021, ifølge Huseiernes oversikt:

Som tabellen over viser, kan huseiere i flere kommuner se frem til 20 prosents reduksjon av eiendomsskatten. Tvedestrand budsjetterer for eksempel med et inntaktsfall fra 30,8 til 24,6 millioner.

Nesten alle kommunene som beregner de største skattereduksjonene, bruker i dag den maksimale skatteatsen på fem promille.

Kan øke skatten selv om satsen skrelles

Det er samtidig ingen automatikk i at alle de 101 kommuner som må kutte sine satser ned til fire promille, vil gi boligeierne lavere skatteregning.

Det er fordi skattetrykket på bolig også avgjøres av andre variabler som kan bli endret. I tillegg til skattesatsen påvirkes sluttregningen din av bunnfradraget og hvordan man beregner boligens verdigrunnlag.

Her bruker noen kommuner takstmenn, mens andre baserer seg på tall fra Skatteetaten. Avhengig av metode kan boliger som i utgangspunktet er identiske, få ulik verdiberegning og dermed ulik eiendomsskatt. Den samme boligen kan også få endret sin verdi markant i kommuner som foretar en retaksering av eiendommene.

Meyer i Huseierne advarer om at enkelte kommuner nettopp vil gjøre dette nå:

– Vi ser at en rekke kommuner gjør tilpasninger for å opprettholde den totale eiendomsskatten. Dette skjer gjennom nye takseringer. Dette gjør dessverre at boligeiere i noen kommuner vil oppleve å få vesentlig høyere eiendomsskatt enn i fjor, selv med lavere skattepromille, forklarer Huseierne-sjefen.

Øker eiendomsskatten med 70 millioner

Stavanger, Kristiansand og Moss er blant kommunene som budsjetterer med vesentlig høyere inntekter fra eiendomsskatt i 2021 enn i 2020. Førstnevnte forventer en total skatteøkning på 70 millioner kroner.

Tvedestrand-ordføreren varsler at hun vil forsøke å hente tilbake noen av inntektene som forsvinner med lavere skattesatsen:

– Vi innførte bunnfradrag i fjor. Om vi fjerner dette, vil vi kunne hente rundt to millioner, sier Landaas.

– Hva med å retaksere boligene til høyere verdi også, så kan dere kanskje slippe å miste eiendomsskatteinntekter i det hele tatt?

– Det har vi ikke lov til nå, svarer ordføreren, og viser til at kommuner kun får retaksere hvert tiende år.