Villaen ble lagt ut i mars – kutter prisen med 8 mill.

Eiendomsmegler mener ikke boligen til 60 millioner kroner ble priset for høyt. – Etter mitt skjønn burde prisen vært høyere, sier han.

Megler Erlend Sørlie i Sem & Johnsen sier prisen på villaen er redusert i et forsøk på å møte markedet.

Den drøyt 500 kvadratmeter store villaen på Høvik i Bærum ble i mars lagt ut for salg for 60 millioner kroner. Nå er prisen kuttet med 8 millioner.

– Vi har redusert prisen for å prøve å møte markedet. Jeg trodde ikke boligen var priset for høyt, snarere tvert imot, sier eiendomsmegler Erlend Sørlie i Sem & Johnsen.

Huset, som ligger sørvendt på et høydedrag med utsikt over Oslofjorden, har tre stuer, samt spisestue, seks soverom, fire bad, tre garasjeplasser og et eget trimrom. Tomten er på nesten to mål.

Kostbare materialer

Eieren arvet tomten i 2006, og har utviklet eiendommen på egen hånd. Villaen ble bygget i 2012, og er tegnet av arkitekt Ole Wiig.

– Det er en helt unik eiendom. I løpet av mine 23 år som megler har jeg knapt sett maken. Etter mitt skjønn, og ut ifra byggekost og byggepris, burde den blitt solgt for mer enn 60 millioner, sier megleren.

Han viser til at boligen blant annet har svært påkostede materialvalg.

Kun private visninger

Sørlie sier det har vært bra interesse rundt eiendommen. Det gjennomføres kun private visninger. Så langt har om lag 15 personer vært og sett på boligen, opplyser megleren.

– Boliger i denne prisklassen tar ofte litt tid å selge. Jeg er helt overbevist om at vi skal få solgt den, sier Sørlie.

Megleren tror imidlertid ikke de urolige tidene i økonomien – med høy prisstigning og varslede renteøkninger – spiller nevneverdig inn på salgsprosessen.

– De som kan kjøpe en bolig til 52 millioner kroner blir neppe særlig påvirket av om renten går opp 0,25 prosent, sier han.