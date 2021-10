NAF: Prisen for hjemmelading av elbil doblet i år

Sammenlignet med fjoråret er prisen på hjemmelading omtrent doblet på grunn av strømprisene. Men det er fremdeles billigere i drift enn fossilbil, viser foreningens utregning.

Elbillading blir dyrere med høy strømpris, men det er fremdeles rimeligere enn med bensin. Vis mer

Prisrekordene på strøm har stått i kø i Sør-Norge den siste uken, og strømprisen har den siste tiden vært skyhøy.

NAF har regnet ut at ladingen av elbil hjemme nå koster omtrent det dobbelte av det det gjorde i fjor.

– Det er jo en betydelig økning, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF til E24.

Han legger til at de har ønsket å finne gjennomsnittsprisen for lading i hele landet.

– Men det vi vet er at det er store forskjeller på nord og sør, så de som bor i sør har nok betalt enda mer, sier Sødal.

Forbundets regnestykke tar utgangspunkt i tre ulike elbiler som alle kjører 12.000 kilometer i året. De har også sammenlignet med drivstoffkostnadene for diesel- og bensinbiler.

Deres utregning viser at det å lade en Audi e-tron 55 hjemme kostet 2070 kroner i fjor. I år er prislappen 4619 kroner. Legger de til litt hurtiglading er prisen 7376 kroner i år.

For Nissan Leaf på 40 kilowattimer var prisen på hjemmelading 1740 i fjor, og i år er den 3916, ifølge NAFs beregning.

Med strømpris på 6 kroner er fossilt mer lønnsomt

Foreningen har også regnet på hvor mye diesel- og bensinbiler som kjører 12.000 kilometer i året, og bruker henholdsvis 0,44 og 0,48 liter per mil koster. For bensinbilen blir årsprisen 10.771 og for dieselbilen 9240 kroner.

Søldal i NAF forteller at han ikke har regnet konkret på når fossilbil er mer lønnsomt enn elbil, men at deres medlemsblad Motor har gjort det tidligere. De kom frem til at først når strømprisen er på 6 kroner per kilowattime så er det mer lønnsomt med fossilbil.

– Det kommer det nok aldri til å gjøre i Norge, så det vil lønne seg å kjøre elbil uansett, sier Sødal.

Han legger til at årets strømpris er et «unntaksår», hvor flere faktorer sammen gjør at prisen blir høy.

Tidligere har kombinasjonen av lite vann i magasinene, lite vind på kontinentet og energikrise over store deler av verden, blitt trukket frem som grunn til prisoppgangen.

– Normalt sett har vi i Norge lave strømpriser, sier Sødal.

– Overordnet så er det svært gunstig økonomisk

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, sier at det for elbilistene, som for alle, er det dyrere nå enn ellers.

– Men jeg vil understreke at det ikke er elbilistene man skal synes synd på i denne situasjonen, sier hun.

Begrunnelsen er at elbilen har lave driftsutgifter, og at den er billigere enn fossile biler, ifølge Berge. Hun mener at de som vurderer elbil, ikke bør velge bort det på grunn av strømprisene.

– Overordnet så er det svært gunstig økonomisk å gå fra fossilt drivstoff til strøm, det sparer man penger på, sier hun.

Sødal tipser om at man bør lade på natten, når strømprisen ofte er på det laveste, for å gjøre strømregningen litt mindre.

– Det er lurt ikke å lade med en gang du kommer hjem om ettermiddagen, sier han og påpeker at det da er høyt forbruk.

Han ville heller ladet fra omtrent klokken ti på kvelden og passet på at laderen blir tatt ut før klokken seks på morgenen, da forbruket igjen øker.