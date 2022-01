Ekstremværet holder strømprisen i sjakk

Strømprisene gjør ingen store utslag fredag, men fremdeles er de langt over normalen.

Ekstremværet skaper store utfordringer med store vannmengder og mye vind. Vis mer

Strømprisen i Sør-Norge vil fredag ligge på 1,29 kroner per kilowattime, rundt tre øre høyere enn i dag, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Dermed holder ekstremværet «Gyda» strømprisen fremdeles på lavere nivåer enn det som har vært «normalen» de siste ukene.

Inkluderer man nettleie og avgiftene som må betales vil strømprisen i Sør-Norge ligge på rundt 1,60 øre per kilowattime. Denne prisen inkluderer ikke eventuelle påslag strømselskaper legger til, og i tillegg er det variasjoner mellom i nettleien hos ulike nettselskap.

Senioranalytiker Odd Gunnar Jacobsen i Volue Insight slo onsdag fast at ekstremværet påvirker prisen. Sammen med ekstremværet kommer det også høyere temperaturer, som ser ut til å senke strømforbruket, ifølge han.

Likevel er strømprisen fremdeles langt over det som egentlig er normalt for denne tiden av året. Til sammenligning var snittprisen i januar i fjor 50 øre per kilowattime i Sør-Norge.

I Midt- og Nord-Norge holder prisen seg fremdeles på svært lave nivåer. Torsdag koster strømmen her 18 øre per kilowattime.