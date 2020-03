Lang ventetid for å sjekke skattemeldingen

Skatteetaten melder på egne sider at det for tiden er «stor pågang» for å få tilgang til skattemeldingen.

Ved 13.45-tiden er det satt opp et venterom for skattemeldingen.

«Vennligst vent. Du står nå i kø for skattemeldingen, og vil bli sendt videre når det er din tur. Husk at om du ikke har mottatt beskjed på e-post, er ikke din skattemelding tilgjengelig enda», står det skrevet på siden.

– Skjønner at folk er nysgjerrig

For tiden opplyses det om at man vil få tilgang om «cirka mer enn en time».

– Det er nå kø for å se skattemeldingen, dette skyldes delvis stor pågang og delvis fordi vi deler innloggingssystem med andre, for eksempel NAV og helsetjenestene og det er viktig at de andre tjenestene har tilstrekkelig kapasitet. Så det skjer av og til at man reduserer kapasitet for å logge inn i skattemeldingen, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i brukerdialog i Skatteetaten i en e-post til E24.

Hun formidler at man får informasjon på skatteetatens nettsider om status, og at man kanskje kan få vite hvor mange minutter man får tilgang til skattemeldingen.

– Vi skjønner at folk er nysgjerrig på å se skattemeldingen sin, men det gjelder å ha litt tålmodighet. Det er god tid til leveringsfristen og alle får skattemeldingen tidligere enn i fjor, fortsetter hun.

1,4 millioner får skattemeldingen i dag

Skatteetaten har i år innført et nytt system som gjør at man får skattemeldingen puljevis. Dette innebærer at de første fikk skattemeldingen sin 18. mars. I dagene etterpå har stadig flere fått tilgang. Etter planen skal de siste få tilgang i dag, tirsdag.

– Vi sender skattemelding til 1,4 millioner personer i dag, så pågangen er stor. De andre dager har det vært rundt en halv million per dag som har fått skattemeldingen, sier Gjengedal.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.