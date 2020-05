Kundene raser mot Sbankens rentekutt: «Gir grunn til å se seg om etter ny bank»

Norges Bank har satt ned renten med 1,5 prosent siden midten av mars, og bankene har i ulik grad fulgt etter. Men den siste kuttrunden fra Sbanken får enkelte til å reagere.

Publisert: Publisert: 17. mai 2020 19:56

Flere banker har siden torsdag kuttet sine renter med inntil 0,40 prosentpoeng. Rentekuttene kom etter at Norges Bank overraskende besluttet å kutte de siste 0,25 prosentene som var igjen av styringsrenten. Aldri før har vi hatt nullrente i Norge.

Til sammen har Norges Bank nå kuttet renten med 1,5 prosentpoeng siden coronakrisen slo til mot økonomien for fullt i mars.

Også Sbanken begynte rentekuttet for sine kunder med en gang, og har siden kuttet flere ganger. Men ikke alle kundene er fornøyde med den siste kuttrunden, skal vi tro reaksjonene på Sbankens Facebook-post om rentenedsettelsen.

Årsaken er at de med minst i lån også får de minste kuttene i denne omgangen. Har du et boliglån under 2 millioner kroner og med rundt 50 prosents belåningsgrad i Sbanken, får du den 25. mai 1,90 prosent i effektiv rente.

«IKKE bra nok»

«0,1 prosent [kutt] for de av oss med 50 prosent [belåningsgrad] og mellom 2 og 4 millioner i lån er IKKE bra nok. Ellers fornøyd med dere, men dette gir grunn til å se seg om etter ny bank for lånet», skriver en misfornøyd kunde på Facebook.

En annen stemmer i:

«De kronene jeg kunne spart med å ha laveste rente betyr egentlig lite men det som svir aller mest er følelsen av å bli lurt og nærmest flådd av sin egen bank. Det er ingen god følelse . Dere må ikke nevne ett ord om at dere tar del i dugnaden i disse coronatider».

Sbanken svarer:

«Hei [navn]! Vi beklager at vi har skuffet deg. Vi forsøker å bidra så mye som mulig, og har kuttet der vi kan.»

Ekspertene var tidlig ute etter Norges Banks rentekutt med å spå at boliglånsrentene ville være lave i lang tid.

– Folk flest kan legge til grunn at boliglånsrenten vil gå ytterligere ned, og vil være der ganske lenge, sa sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24 forrige torsdag.

I etterkant har også den viktige Nibor-renten falt. Pengemarkedsrenten er viktig for finansieringen av norske banker, og lå fredag på 0,26 prosent.

Midt på treet

Huseiernes Landsforbund har laget et eget rentebarometer, hvor de sammenligner bankenes utlånsrenter etter den siste rentesenkingen fra Norges Bank.

For å ha et sammenligningsgrunnlag bruker de et standardlån på 2 millioner kroner innenfor 75 prosent av boligens verdi. Der kommer Sbanken inn på 9. plass blant Norges 15 beste, med sine 1,95 prosent.

Det er imidlertid ikke godt nok for alle.

«Enig med mange her, et kutt på 0,10 prosent er dårlig når andre banker tilbyr mye lavere. Synd at en så ellers god bank ikke velger å lytte til økonomer som oppfordrer forbrukere til ikke godta at rentene ligger så "høyt" som hos dere», skriver en av Sbankens kunder på Facebook.

«Håper Sbanken rett og slett tar innover seg alle de negative kommentarene som kommer her. Hvis det ikke bli endringer, er jeg stygt redd de mister mange kunder», skriver en annen, som legger til at han riktig nok nylig byttet til Sbanken.

«Hei [navn]! Takk for klar tale. Vi kan ikke love endringer her og nå, men vi kan love at vi lytter til alle tilbakemeldingene. Vi skal gjøre det vi kan for at du blir værende», svarer Sbanken.

Sbanken: Blant dem som har kuttet mest

Kommunikasjonssjef Kristian Fredheim i Sbanken forklarer at Sbanken har kuttet mye, men at det siste kuttet ikke var like stort for alle.

– I løpet av kort tid har Norges Bank kuttet styringsrenten hele tre ganger, og det med rekordstore nivå. Sbanken er blant landets banker som har kuttet mest i løpet av denne ekstraordinære tiden, og for noen kunder med hele 1,4 prosentpoeng. Vi har gjort store kutt for hele kundebasen vår, og sørget ved å innføre umiddelbart rentekutt på 0,5 prosentpoeng til alle – som første bank i Norge – til at andre banker raskt gjorde det samme for sine kunder.

– Alle våre kunder har fått betydelige rentekutt under coronakrisen, noe mange har vist takknemlighet for. Da vi foretok ytterligere rentekutt på inntil 0,4 prosentpoeng den 8. mai, tilfalt de største kuttene til våre kunder med høyest belåningsgrad, som jo er de som betaler de høyeste summene i den krevende situasjon vi står i, sier Fredheim.

– Alle våre kunder fikk kutt også i denne omgang, men ikke i like stor grad, i og med at noen fra før av har svært konkurransedyktige renter sammenlignet med hva andre banker tilbyr. Typisk er sistnevnte kategori de av kundene våre som har lav belåningsgrad.