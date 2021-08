Sjeføkonom: – Boligfesten er over

Men andre økonomer venter underliggende prisvekst i juli-rapporten som meglerbransjen legger frem klokken 11 onsdag.

TROR PÅ FLATE BOLIGÅR: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets tror corona-hetetoktene i boligmarkedet er forbi oss – men flere tror juli-markedet fikk et lite oppsving. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

– Boligprisene i Norge har steget enormt på lave renter. Nå ser vi to grunner til utflating: Kjøpekraftsforbedringen som rentekuttene ga, er mer eller mindre brukt opp – og renten skal snart opp, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24.

De har regnet seg frem til tilnærmet flat boligprisutvikling de neste par årene.

– Og vi utelukker heller ikke at prisene kan synke litt tilbake fra dagens nivå, sier Olsen.

– Boligfesten er over, fastslår han.

Salgsprisene i bruktboligmarkedet sank litt tilbake i juni. Oslo opplevde prisfall for fjerde måned på rad, etter elleville budrunder og skarp vekst tidligere under pandemien.

Spår sommer-oppsving

Juli-fasiten fra Eiendom Norge legges frem klokken 11 onsdag. Selv om de fleste enes om at corona-hetetoktene er over i boligmarkedet, venter flere et mindre prisoppsving i den normalt stillestående feriemåneden.

– Vi venter moderat boligprisvekst på landsbasis, og har et estimat på 0,3 prosents sesongjustert oppgang, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til E24.

Også DNB Markets tror boligmarkedet holdt koken gjennom fellesferien. Sjeføkonom Kjersti Haugland estimerer en litt høyere sesongjustert prisvekst på 0,5 prosent.

– Rentehopp vil bremse prisveksten i boligmarkedet, men trolig unngås prisfall, ettersom norsk økonomi er inne i et tydelig oppsving, med nedadgående arbeidsledighet, mener Haugland.

Sysselsetting og lønn

Due-Andresen sier det hersker en uro for at boligmarkedet bare vil utvikle seg svakere og svakere, som hun mener det «ikke ser ut til å være grunnlag for».

– I hvert fall ikke på kort sikt, sier hun.

– Hvordan kan en svak boligprisoppgang forklares?

– Det er utsikter til bedring i norsk økonomi, og både sysselsetting og lønnsvekst skal opp fremover. Det er jo også grunnen til at renten snart skal opp, svarer sjeføkonomen.

Selv om Norges Bank har planlagt flere renteøkninger fremover, tror hun bedringen i norsk økonomi vil bidra til en «svakt positiv» underliggende boligprisvekst i tiden fremover.

– Ekstremt rentedrevet

Olsen i Nordea Markets mener imidlertid renteøkningene må vektlegges tungt, og tror det er mer sannsynlig at de vil vippe boligmarkedet svakt nedover.

– Boligprisene er ekstremt rentedrevet. De neste par årene vil rentene skal renten opp, og det vil isolert sett bidra til lavere boligpriser. Samtidig vil folk tjene litt bedre, som kan nulle ut effekten, sier han.

Uansett hvilken vei pilen vil peke, ser han ingen grunner til voldsomme utslag.

– De dramatiske utslagene i boligmarkedet får vi når det blir dramatiske utslag i økonomi og rente. I fjor ble renten skrelt halvannen prosent nærmest over natten. Det er helt annerledes enn den gradvise renteoppgangen vi står foran nå, sier Olsen.

Per juni hadde boligprisene i Norge steget 10,1 prosent de siste tolv månedene.