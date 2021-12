Torsdag har Norge dyrest strøm nord i Europa

Strømmen vil være dobbelt så dyr i Oslo som i Stockholm, København og Berlin på torsdag. Kraftkablene til utlandet vil derfor importere store mengder billig strøm.

Kraftkabler til utlandet kommer til å importere millioner av kilowattimer på torsdag.

Torsdag vil strømprisene i Sør-Norge ligge på 1,38 kroner per kilowattime, ifølge strømbørsen Nord Pool. Prisen er unntatt avgifter, nettleie og påslag.

Det gjør at Norge har den aller dyreste strømmen i Europa nord for Alpene.

I Sverige, Danmark og Tyskland vil strømkunder bare betale halvparten så mye som kunder i Sør-Norge. Dette tar utgangspunkt i den rene strømprisen, men ikke nødvendigvis hva sluttsummen per kilowattime er på strømregningen. Både avgifter, nettleie, påslag og andre faktorer vil da spille inn, noe som kan variere mye fra land til land.

– I Europa har de det ganske mildt nå, med en temperatur på fem til syv grader over normalen. Det gjør at de bruker mindre strøm på oppvarming, sier Odd Gunnar Jakobsen, senioranalytiker hos Volue.

Odd Gunnar Jakobsen, senioranalytiker hos Volue Vis mer

– I tillegg så blåser det godt mellom England og Nord-Europa, som gjør at de mer eller mindre dekker forbruket med fornybart, kjernekraft og litt fossilt. Da må de ikke bruke noe av den dyre gassen, og det blir nesten nullpriser på natten, sier Jakobsen.

Det gjør at Norge får importert mye av den veldig billige nattstrømmen og slipper å tappe vannmagasinene, ifølge senioranalytikeren.

Jakobsen tror også det varme været og den gode vinden over Europa vil vare ut uken.

– Så er det litt usikkert i neste uke. Det kan gå mot normalen, men det er også tegn som tyder på at det skal fortsette med litt varmere vær og mer vind også neste uke. Værvarslene spriker litt, sier Jakobsen.

I Europa er det kun fem land helt sør som vil ha høyere strømpris enn Sør-Norge på torsdag, nemlig Portugal, Spania, Italia, Hellas og Sveits.

Importerer millioner av kilowattimer

Den store prisforskjellen mellom strømprisen i Sør-Norge og våre naboland gjør at Norge vil importere mye strøm på torsdag. En strømpris på 54 øre kilowattimen i Midt- og Nord-Norge gjør også at strømmen flyter fra nord til sør.

Totalt vil Sør-Norge ta imot 13,5 millioner kilowattimer fra Nord-Norge, samtidig som Sør-Norge importerer 91,2 millioner kilowattimer fra utlandet, ifølge Nord Pool. I tillegg kommer import fra Storbritannia.

– Det er vanskelig å si hva prisen ville vært uten importen i kraftkablene. Nå importerer vi billig og eksporterer veldig dyrt, det er uansett god økonomi for både stat og kommune. Så får vi håpe befolkningen får litt igjen på skatteseddelen, sier Jakobsen.

Norsk krafteksport blir samtidig på rundt 21 millioner kilowattimer i morgen, nesten utelukkende fra Nord-Norge til Sverige.

Mindre etterspørsel etter strøm i romjulen

Den høye importen på torsdag. hjelper også på vannmagasinene, som i uke 51 bare var fylt opp 57,9 prosent, ifølge NVE. Vanligvis er fyllingsgraden nærmere 70 prosent på denne tiden av året.

– Vi har en lav magasinfylling, og vi har også eksportert en del over tid nå. Da kommer det godt med at vi kan importere i perioder, sier Marius Holm Rennesund, partner hos Thema Consulting med ansvar for prisprognoser for kraftmarkedet.

Samtidig som prisforskjellene blir store mellom Sør-Norge og våre naboland i en del timer, ser det heller ikke ut til at kundene blir skvist for mye.

Marius Holm Rennesund, partner hos Thema Consulting Vis mer

– Selv om prisforskjellen er stor, så får vi importen uten skyhøye priser. Det er viktig for norske forbrukere, sier Rennesund.

Kraftkonsulenten peker også på varmt vær og vind som hovedårsak til prisraset i Europa for tiden.

– Så er vi fortsatt i julehøytiden, og da er det litt lavere etterspørsel. Da er det en del arbeidsplasser som er stengt og mindre aktivitet, sier Rennesund.

Den samme situasjonen gjelder også for Norge, men andre værforhold hos oss bidrar til å gi Sør-Norge den høyeste prisen nord i Europa på torsdag.