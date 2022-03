Strømkunder avvist etter kredittsjekk: – Dette er ikke til å begripe

Kunder uten betalingsanmerkninger blir vurdert som for risikable av Meløy Energi, og får dermed ikke beholde sin gunstige strømavtale. – Jeg har aldri noensinne opplevd lignende, sier Trond Johnsen.

BLIR AVVIST: Flere kunder som sikret seg en gunstig strømavtale hos Meløy Energi blir nå avvist etter kredittsjekk.

– Jeg hadde forstått det om jeg hadde betalingsanmerkninger. Men det har jeg altså ikke, sier Trond Johnsen til E24.

Han er en av de over 1.000 nye kundene som sikret seg en gunstig fastprisavtale på strøm fra Meløy Energi i starten av mars.

Gunstig, i den forstand at spotprisen på strøm hadde skutt til værs etter Russlands invasjon av Ukraina, og nå lå langt over Meløy Energis 12 måneders fastpris på 1,26 kroner per kilowattime.

AVVIST: Strømkunde Trond Johnsen.

Dermed lå Meløy Energi an til å tape store summer på kort sikt, og avtalen ble raskt trukket fra markedet da selskapet ble oppmerksom på kundeeksplosjonen.

To uker senere har Johnsen fått beskjed fra Meløy Energi om at han ikke får avtalen likevel. Årsaken er manglende kredittverdighet.

– Jeg har aldri noensinne opplevd lignende. Riktignok har jeg et høyt boliglån og er enslig forsørger, men jeg har veldig god økonomi. Dette er ikke til å begripe, sier Johnsen.

– Fremstår som selskapet har skrudd til kravene

E24 er blitt kontaktet av ytterligere fem kunder som er blitt avvist på samme grunnlag. Alle hevder at de ikke har betalingsanmerkninger.

«Jeg kan ikke skjønne dette. Jeg er høyskoleutdannet, med en grei årslønn. Har aldri fått avslag på noe ved kredittvurdering før», skriver en kunde, som ønsker å være anonym.

Alexander Heath kontaktet kundeservice i Meløy Energi etter å ha fått beskjed om at hans kredittvurdering var satt til «Høy risiko».

– Andre selskaper som har kredittvurdert meg tidligere har vurdert risikoen som betydelig lavere. Damen jeg snakket med på kundeservice sa at de var nødt til å oppjustere kredittvurderingen, siden det hadde blitt så stor pågang av kunder, sier Heath.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet understreker at en kredittvurdering tar opp mer enn bare betalingsanmerkninger.

– Men det er besynderlig hvis mange med tilsynelatende god økonomi ikke får inngå avtalen. Her fremstår det som selskapet har skudd til kravene i kredittvurderingen mellom bestilling og den endelige avtaleinngåelsen, for å begrense antall kunder, sier Iversen.

– BESYNDERLIG: – Her fremstår det som selskapet har skudd til kravene i kredittvurderingen mellom bestilling og den endelige avtaleinngåelsen for å begrense antall kunder, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Hvis kravet til kredittverdighet er så høyt at personer med ordinær økonomi ikke når opp, mener Iversen at markedsføringen fort kan være villedende.

– For da vil produktet i realiteten ikke kunne tegnes av vanlige forbrukere, sier Iversen.

– I henhold til vanlig praksis

«Alle som har bestilt skal få».

Det var beskjeden fra Meløy Energi-sjef Børge Selstad 7. mars, etter at flere av de over 1.000 nye kundene hans først hadde fått beskjed om at avtalen ikke gjaldt for dem likevel.

I mellomtiden hadde Forbrukerrådet kommet på banen med en advarsel om at kundene «selvfølgelig skulle få det som er avtalt», og selskapet gjorde tilsynelatende retrett.

Nå avviser Selstad at Meløy Energi har skjerpet kravene for kredittsjekk over natten. Han beklager at kunder har fått tilbakemeldinger som kan antyde dette.

«Vi kredittsjekker våre kunder via Creditsafe-verktøyet i henhold til vanlig praksis. Det er ingen innstramminger her, men da vi selger en «vare» på kreditt har vi denne praksisen, slik mange andre i bransjen også har», skriver Selstad i en e-post til E24.

AVVISER INNSTRAMMING: Meløy Energi-sjef Børge Selstad.

Ifølge Selstad er det kun kunder med betalingsanmerkninger eller vurderingen «høy risiko» eller «veldig høy risiko» som blir avvist.

Han opplyser videre at det kun er et fåtall på rundt fem prosent av de nye kundene som har fått avslag på grunn av kredittsjekk.

– Hvor mye anslår selskapet å tape i inneværende måned som følge av disse fastprisavtalene?

«Vi jobber fortsatt for fullt med å håndtere alle henvendelsene. Flere kunder har også oppstart frem i tid, så det er for tidlig å gi et godt anslag på økonomien for dette produktet», skriver Selstad.