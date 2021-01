Toroms-leilighet gikk 2,5 millioner over prisantydning

Leiligheten på Uranienborg har ett soverom, og gikk for 7,4 millioner kroner. – Et totalt oppussingsobjekt, sier megler.

OPPUSSING: Megler regner med at leiligheten må totalrenoveres for opptil én million kroner. Vis mer byoutline Kevin Fauske/ Fotostallen

Leiligheten på 59 kvadratmeter ligger i en toppetasje på Uranienborg i Oslo. Den ble lagt ut for salg tredje juledag med en prislapp på 4,95 millioner kroner.

Tirsdag ble den solgt for 7,4 millioner kroner, altså 2,45 millioner over det den var lagt ut for på Finn.no.

– Er boligen verdt så mye?

– Boligen er verdt det markedet er villig til å betale, sier eiendomsmegler Trond Nordahl Amundsen i Privatmegleren.

Han sier både selger og kjøper er godt fornøyd med handelen.

Salgsprisen gir en kvadratmeterpris på over 125.000 kroner.

Gjennomsnittet for leiligheter i samme område er på 90.000 kroner, ifølge en oversikt fra Finn.no. Hadde leiligheten blitt solgt til prisantydning ville den ha ligget under snittet.

– Hett marked

Amundsen mener det ikke er uvanlig at boliger går over prisantydning.

– Markedet er veldig hett for tiden, det er lave renter og få boliger til salgs, sier megleren.

Det er likevel ikke vanlig at det går så mye over som denne leiligheten, mener han.

– Men noen boliger har en x-faktor, sier Amundsen.

UTSIKT: Megler Trond Nordahl Amundsen i Privatmegleren mener terrassen var blant det som fristet. Vis mer byoutline Kevin Fauske/ Fotostallen

Han nevner en terrasse på 19 kvadratmeter med utsikt over byen, sentral beliggenhet, heis og mulighet til å leie parkeringsplass i bygget.

Og det ble det altså kamp om.

– Det var to budgivere som rett og slett skulle ha den leiligheten, sier megleren.

Han forteller at det var nærmere 40 på visning og totalt ni personer med i budrunden.

Må pusses opp

Nåværende eier har bodd i leiligheten siden 1988. Amundsen tror de fleste som la inn bud hadde regnet med å totalrenovere leiligheten.

– Det er et totalt oppussingsobjekt. Man må beregne opptil én million på oppussing ved høy standard, sier megleren.

Kvadratmeterprisen for andre «ferdig moderniserte» leiligheter i bygget har ligget på rundt 100.000 kroner, ifølge megleren. Hvis leiligheten hadde gått for prisantydning, i tillegg til at kjøper hadde brukt én million på oppussing, ville det vært kvadratmeterprisen også for denne leiligheten.

RENOVERES: Både kjøkken og bad er blant rommene som bør pusses opp, mener megler. Vis mer byoutline Kevin Fauske/ Fotostallen

Flere solgt over prisen

E24 har tidligere skrevet om flere boliger i Oslo som har gått langt over prisantydning.

I flere av tilfellene i høst meldte meglerne om over 100 personer på visninger.

Også i Bergen har kjøpere det siste året vært villige til å punge ut. Også i sommer gikk flere boliger millioner over prisantydning. Beliggenhet og utsikt ble pekt på som trekkplaster for en rekke av boligene.

Foreløpige tall for 2020 viser at norske boliger ble rundt åtte prosent dyrere i løpet av året. Den endelige fasiten kommer når Eiendom Norge legger frem tall onsdag.

