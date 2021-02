Fjernet Fjordkraft-refs fra strømportal etter Energi Norge-trussel

Da Forbrukerrådet la ut egen Fjordkraft-kritikk på den nøytrale prisportalen strømpris.no, reagerte Energi Norge kraftig. Nå er artikkelen fjernet.

PÅ KRIGSSTIEN: Forbrukerrådet og tilsynsdirektør Inger Lyse Blyverket har rettet knallhard kritikk mot norske strømleverandører de siste månedene. Vis mer byoutline Sigrid Moe

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Energi Norge mener det er useriøst av Forbrukerrådet å bruke en statsfinansiert prisportal til å fremme sine egne, subjektive påstander, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge til E24.

Interesseorganisasjonen for norske strømleverandører er provosert over hvordan Forbrukerrådet har behandlet deres største medlem, Fjordkraft.

På Forbrukerrådets gratis portal strømpris.no kan nordmenn sammenligne priser og finne de beste strømavtalene. Det skal være en nøytral tjeneste for valg av strømavtale, hvor leverandørene konkurrerer etter objektive kriterier.

Forbrukerrådet tar ikke betalt for tjenesten, og får et årlig millionbeløp i statsstøtte for å drive den.

Denne uken har besøkende på portalen blitt møtt av en lenke til en artikkel øverst på siden med tittelen «Krever at Fjordkraft tilbakebetaler etter ulovlig prisøkning».

– Kravet er basert på Forbrukerrådets egen påstand om at Fjordkraft ikke har varslet kundene tilstrekkelig om prisendringer. De viser til et vedtak fra Forbrukertilsynet 28. januar, men her står det ingenting om at Fjordkrafts praksis har vært ulovlig, sier Øverås.

REAGERER: Energi Norge og informasjonssjef Aslak Øverås. Vis mer byoutline Energi Norge

– Overdrevet og generaliserende

Bakgrunnen er at Forbrukerrådet har lansert en storoffensiv mot strømbransjen, etter å ha klaget inn totalt 29 selskaper for ulovlige strømavtaler i fjor høst.

Blant annet har Forbrukerrådet reagert på at Fjordkraft sender ut reklame til kundene på SMS og e-post, men unnlater å varsle på samme måte når de øker prisene.

– En avtale er en avtale. Det å endre avtalen og øke prisen uten å gi kundene beskjed, mener vi rett og slett er ulovlig. Det kan se ut til at det foregått systematisk lureri på alle Fjordkraft sine avtaler, og at dette har pågått i mange år, sa forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til VG i desember i fjor.

– Forbrukerrådet har drevet en intens kampanje mot strømbransjen det siste året. Mye av kritikken har vært berettiget, men noe har også vært overdrevet og generaliserende, sier Øverås.

Han viser til at Forbrukerrådet i år finansieres med 105 millioner kroner over statsbudsjettet.

– Dersom Forbrukerrådet ikke stanser denne praksisen, vil vi ta saken opp med Barne- og familiedepartementet, sier Øverås.

– I strid med avtalen

E24 konfronterte Forbrukerrådet med Energi Norges utspill torsdag denne uken.

«Strømpris.no er en nøytral sammenligningstjenesten som til enhver tid viser de billigste avtalene i markedet. Samtidig er portalen en del av Forbrukerrådets arbeid for et tryggere strømmarked hvor vi adresserer og informerer om sider ved dette markedet som ikke fungerer», svarte forbrukerdirektør Blyverket i en e-post samme dag.

- Energi Norge hevder at Forbrukertilsynet ikke har anført at Fjordkrafts praksis har vært ulovlig?

«Forbrukertilsynet sier klart at Fjordkrafts praksis er i strid med avtalen som er fremforhandlet med bransjen, og som bygger på markedsføringsloven. Tilsynet uttalte også før helgen at de vil følge opp kravet om kompensasjon til kunder som ikke har blitt varslet skikkelig», skriver Blyverket, og legger til:

«Vi er ellers overrasket over at Energi Norge ikke har mer lojalitet til en avtale de selv har forhandlet frem når denne bevisst brytes av egne medlemmer.»

Fredag morgen var imidlertid lenken til artikkelen fjernet fra Strømpris.no, og erstattet med en artikkel om «Rekordhøye strømpriser: slik finner du de billigste avtalene».

Dette er tilfeldig, ifølge kommunikasjonsrådgiver Øyvind H. Kaldestad i Forbrukerrådet.

«Fjordkraftsaken ble erstattet i dag med ny sak vi publiserte i forbindelse med mange henvendelser om høye strømpriser og deltakelse på Debatten i går kveld», skriver Kaldestad.

