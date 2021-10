Den nye næringsministeren er god for over 50 millioner

Jan Christian Vestre vil fortsette å få millionutbytte fra familiebedriften mens han er næringsminister. Han er Støre-regjeringens andre mangemillionær.

PASSIV EIER: Jan Christian Vestre er ute av den daglige driften i familiebedriften. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

De neste fire årene bytter Jan Christian Vestre (Ap) ut møbelprodusenten Vestre AS med Nærings- og fiskeridepartementet.

Vestre, som ble etablert i Haugesund i 1947, produserer utemøbler og har vokst til å bli en internasjonal aktør. Selskapet står blant annet bak møbler på Aker Brygge i Oslo og på Times Square i New York.

Til tross for ny jobb selger ikke Jan Christian Vestre seg ut av familiebedriften.

Med en eierandel på 70 prosent vil Vestre dermed fortsatt kunne få spedd på lønnen med utbytte, bekrefter 35-åringen til E24.

– Utbyttet har gått til blant annet å betale formuesskatt for aksjene i selskapet, skriver han i en e-post.

Vestre AS Vestre produserer utemøbler og står bak møbler på Aker Brygge i Oslo og på Times Square i New York, blant annet.

Ble etablert som Johs. Vestre Mekaniske Verksted i Haugesund i 1947.

Bygger ny fabrikk i Magnor, som skal stå ferdig i år. Skal bli verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk.

70 prosent av selskapet eies av Jan Christian Vestre. Moren sitter på de resterende aksjene. Vis mer

Samtlige år etter at den ferske næringsministeren tok over bedriften, har Vestre AS betalt ut en moderat del av overskuddet til aksjonærene. I 2014 og 2015 lå utbetalingen til eierne på henholdsvis 2 og 2,5 millioner kroner. Alle de andre årene har utbyttet vært på 1,5 millioner kroner.

– Familien kunne tatt ut mye større utbytter, men vi har heller valgt å bygge en miljøvennlig møbelfabrikk, som så vidt jeg vet er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, skriver Vestre.

– Har det vært fristende å ta ut mer i utbytte?

– Nei, det har det ikke. Mesteparten av overskuddet har bevisst blitt igjen i selskapet for å kunne investere i nye arbeidsplasser og ny fabrikk. 10 prosent av overskuddet har blitt gitt til bærekraftsprosjekter og veldedighet, 10 prosent av overskuddet er delt mellom alle ansatte.

Les også Vestre: – Den første ordren tok jeg imot da jeg var 10 år

Stadig voksende egenkapital

I de ni årene Jan Christian Vestre har ledet møbelprodusenten, har familiebedriften vokst solid både på topp- og bunnlinje.

Konsernet omsatte i 2020 for 213 millioner kroner, ifølge regnskapstall oversendt av fungerende styreleder Kristoffer Vestre. Det er over tre ganger så mye som da den nybakte næringsministeren tok over i 2012.

Det samme gjelder årsresultatet. I 2020 gikk Vestre 22,6 millioner kroner i pluss – mot 8,7 millioner kroner i 2012.

Det meste av overskuddet har blitt avsatt til egenkapital. Denne regnskapsposten har dermed også vokst betydelig de siste årene. I 2020 var egenkapitalen på 142 millioner kroner.

Gjeldsposten beløp seg til sin side til 85 millioner kroner.

Konsernets eiendeler var samtidig verdsatt til 227 millioner kroner. Det inkluderte 55 millioner kroner i «bankinnskudd, kontanter og lignende».

2020-regnskapet er ikke ferdigbehandlet av Brønnøysundregistrene ennå.

Har spart til ny fabrikk

Den norske delen av Vestre-konsernet består av morselskapet med hovedkontor i Oslo, samt underselskapene Vestre Produksjon AS og The Plus AS. Begge disse to ble opprettet i fjor.

Vestre Produksjon er et rent produksjonsselskap og vil ha inntekter fra møblene de produserer og selger til datterselskaper, opplyser fungerende styreleder Kristoffer Vestre.

Selskapet The Plus omfatter de utvidede aktivitetene på det nye produksjonsanlegget med samme navn.

– Det inkluderer blant annet en designlab og ingeniørdelen av bedriften, sier Kristoffer Vestre.

The Plus har en prislapp på 300 millioner kroner og skal stå klar på Magnor, i Innlandet fylke, om noen måneder.

Kristoffer Vestre forteller at fabrikken er finansiert gjennom en kombinasjon av lån hos Danske Bank og egenkapital.

MAGNOR: Slik skal etter planen den nye fabrikken The Plus se ut. Vis mer

New York, London og Berlin

Vestre ble opprinnelig stiftet i 1947. Det var først for fem år siden at selskapet tok steget ut i den store verden og etablerte avdelingskontor i USA. Dette drives av Kristoffer Vestre.

De påfølgende årene har datterselskaper blitt etablert også i London og Berlin.

Alt av Vestre-møbler produseres imidlertid i Skandinavia, enten i Norge eller Sverige.

Jan Christian Vestre har tidligere uttrykt stolthet over at selskapet har klart å vokse uten at de har flyttet en eneste arbeidsplass ut av de to høykostlandene.

– Det er ikke gitt at jo mer du fokuserer på lønnsomhet, jo mer lønnsom blir du. Om du følger hjertet, og gjør det som er viktigst for verden, så kommer kanskje lønnsomheten av seg selv? Jeg tror vi er et eksempel på det, sa 35-åringen da han i fjor mottok utmerkelsen som «årets bærekraft» i E24s årlige Ledertalentene-kåring.

Les også Vestre-sjef: – Vi har sagt fra oss prosjekter, vi har ikke lyst til å tjene penger på noe vi mener er umoralsk

Stort sett samme lønn

Ligningstall fra 2016 til 2019 viser at Jan Christian Vestre har hatt inntekt på mellom 2,5 og 3,3 millioner kroner.

Han opplyser at dette har vært en kombinasjon av lønn og utbytte, samt styrehonorarer, firmabil, fri telefon og fri trening.

Lønnen som daglig leder i Vestre lå på i overkant av 1,5 millioner, inkludert godtgjørelser, viser selskapets regnskap.

Det blir dermed ingen stor endring i ren lønn når han nå tar på seg jobben som næringsminister. Den nåværende lønnen for å være regjeringsmedlem er på 1,41 millioner kroner.

Les også Styreleder i Vestre om ministerposten: – Skrekkblandet fryd

Eier tre veteranbiler

Når det gjelder formue er Jan Christian Vestre i et eget sjikt, sammen med statsminister Jonas Gahr Støre. Ligningstallene viser at næringsministeren er god for 52 millioner kroner.

– Mesteparten av dette er aksjene i Vestre. Jeg har en treromsleilighet på Sandaker i Oslo og et familiested utenfor Haugesund, der jeg er født, i tillegg til tre veteranbiler som jeg arvet av min far og som han i sin tur hadde med seg fra ungdomstiden på 60-tallet. Da han gikk bort i 2012 betalte jeg arveavgift, skriver Vestre.

Han opplyser at han ikke eier andre aksjer eller har verdier i fond.

– Jeg ble spurt om å være næringsminister fordi jeg har førstehåndskunnskap og erfaring fra en lønnsom eksportbedrift. Jeg er ute av all drift av Vestre og vil være en helt passiv eier.