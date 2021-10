Tror renten og åpent samfunn vil dempe boligprisene

Sjeføkonom Nejra Macic tror boligprisene kan ha falt i september. Men DNB Eiendom-sjef Terje Buraas mener det er lite som tilsier prisfall nå.

Sjeføkonom Nejra Macic ved Prognosesenteret. Vis mer

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er god fart i boligmarkedet, og for tiden selges det mer enn det legges ut, sier Buraas, som leder landets største eiendomsmeglerselskap, til E24.

– Når det er lite til salgs og mange kjøpere i markedet, påvirkes normalt prisene oppover. Det er derfor ingenting som tilsier et prisfall nå i boligmarkedet, mener han.

Tirsdag klokken 11 legger Eiendom Norge fram statistikken over boligprisene i september. Siden forrige tallslipp har det vært stortingsvalg, de nasjonale coronatiltakene er fjernet, og Norges Bank har hevet styringsrenten, noe som igjen har ført til at flere banker har hevet boliglånsrentene.

September byr vanligvis på fall i boligprisene, noe den har gjort hvert år bortsett fra unntaksåret 2020.

– Vi tror ikke 2021 blir unntaksår, og venter at statistikken vil vise et nominelt fall i prisene i september sammenlignet med måneden før. Det er godt mulig at det sesongjustert også blir en liten nedgang, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret til E24.

Mindre boligfokus

Det er vanlig at boligprisveksten dempes i årets siste kvartal, men akkurat i år er det enda flere faktorer som trekker i den retningen, mener Macic.

– I tillegg til at det er helt vanlig at prisene faller i årets siste kvartal, får vi nå en ekstra dempende effekt av renteøkningene, sier hun.

– Det at samfunnet har gjenåpnet og mange har begynt å reise utenlands, er faktorer som bidrar til at boligen blir litt mindre viktig for nordmenn fremover – i hvert fall sammenlignet med under pandemien, sier Macic.

I Prognosesenterets spørreundersøkelser Future Living svarer 20 prosent at coronasituasjonen har fremskyndet flytteplaner, noe som kan være en indikasjon på at flytteaktiviteten vil roe seg fremover, legger hun til.

Makroøkonomene i DNB Markets tror at boligprisene justert for sesongvariasjoner har flatet ut i september, etter en overraskende sterk utvikling i august. De venter også at utviklingen i resten av 2021 vil være rimelig flat.

– Renteoppgangen og en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn under pandemien bidrar til neddempingen, skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i en oppdatering.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets Vis mer

Mindre aktivitet

Da Eiendom Norge la fram boligfasiten for august, skrev de at den sterkeste utviklingen de siste 12 månedene var i Bodø og Fauske, som hadde en boligprisoppgang på 15,9 prosent i perioden.

– Det har vært et helt vanvittig første halvår, med en ekstrem prisvekst. Når det blir helt vanlig hverdag å selge boliger for en million over takst, så sier det sitt, sier Frode Hansen, avdelingsleder ved Eiendomsmegler 1 Bodø Sentrum.

Han forteller at årsaken er at det har vært for få boliger i markedet, samtidig som coronapandemien gjorde at mange hadde mer penger å bruke på hus og hjem.

– Vi bygger mange leiligheter, men for få familieboliger og rekkehus. Da blir det ekstra press på bruktboligene, sier Hansen, som legger til at de også i langt større grad selger sekundærboliger, noe som er prisdrivende.

September har også vært god, men de ser konturene av et roligere boligmarked.

– Kjøperne er der fortsatt, men det er færre boliger som er til salgs. Jeg tror vi skal få prisvekst ut året, selv om totalaktiviteten går ned, sier Hansen.

DNB Eiendom ser moderat prisvekst

DNB Eiendoms nasjonale tall viser at antallet omsetninger ligger på historisk høye nivåer, både for året totalt og for september, sier daglig leder Terje Buraas.

– Det er riktignok ikke like høyt som i fjor, som var et ekstremår. Det går fortsatt veldig kort tid å selge en bolig, med 22 dager i snitt på landsbasis.

Leder for DNB Eiendom, Terje Buraas. Vis mer

Han mener rentehevingen fra Norges Bank ennå ikke har hatt noen effekt på aktiviteten boligmarkedet.

– Vår portefølje viser at boligene ble solgt til nesten tre prosent over prisantydning siste måned. Det tilsier normalt en moderat prisvekst for de nasjonale boligtallene. Vi ser i egen portefølje en prisoppgang opp mot 1 prosent og tror vi får en normal utflating ut året.

Boligprisene steg med 1,9 prosent i august. Justert for sesongvariasjoner steg prisene med 1 prosent. Det betyr at boligprisene i august var 9,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Obos har allerede lagt fram hvordan det har gått for prisutviklingen for sine bruktboliger i september, og den viser en flat prisvekst, akkurat slik de ventet.

På landsbasis falt Obos-prisene med 1,1 prosent i september, mens de er 8,4 prosent opp de tolv siste månedene.

I Oslo falt prisene med 0,1 prosent fra august til september, men de tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 7,8 prosent. Så langt i år er oppgangen 6,7 prosent.