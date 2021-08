Momsfritak viktigst for elbilister: – Utfasing setter klimamål i fare

Til tross for at de fleste som velger elbil oppgir momsfritaket som den viktigste fordelen, går de største partiene inn for utfasing få år før Norges mål om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg.

FOR TIDLIG: Leder for Elbilforeningen Christina Bu mener det er for tidlig å fase ut elbilfordelene. Vis mer byoutline JONATHAN NACKSTRAND / AFP

I en fersk undersøkelse i regi av Norsk elbilforening oppgir 80 prosent av elbilistene at momsfritaket er den aller viktigste elbilfordelen.

Samtidig går stadig flere partier inn for å fase ut elbilfordelene, og da i første rekke momsfritaket.

Leder for elbilforeningen, Christina Bu, frykter at det setter de overordnede klimamålene i fare. Norge forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030.

– Det kommer til å bli ekstremt krevende å nå de klimamålene som er satt, og elbilpolitikken er en av de klimatiltakene som virkelig funker, sier hun til E24.

Norge har mål om at 100 prosent av nybilsalget skal være utslippsfritt innen 2025.

– Det er bare tre år igjen, og utrolig viktig at vi lykkes. Hvis vi ikke lykkes, så klarer vi heller ikke å nå klimamålene, sier Bu.

Elbilfordelene Elbilene slipper engangsavgift og merverdiavgift, som andre biler må betale. Elbiler skal maksimalt betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer.

Stortinget har bestemt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det biler på fossilt drivstoff betaler for parkering , men forskriften for dette har ikke kommet ennå, og kan dermed variere.

Hovedregelen er at elbiler kan kjøre i kollektivfelt og sambruksfelt, men dette kan begrenses med underskilt.

Stortinget har vedtatt at elbiler skal betale maksimalt halv pris av det bensin- og dieselbiler betaler på ferger. Dette er nå innført på både riks- og fylkesvegferjer. Kilde: Elbilforeningen Vis mer vg-expand-down

– For tidlig

Bu mener det er avgjørende at vi ikke faser ut elbilfordelene før 2025-målet er nådd.

– Det er ikke nå vi skal utfase fordelene, det er for tidlig, sier hun.

Bu påpeker at Norge har fått mye internasjonal oppmerksomhet rundt elbilmålet.

– Det er fortsatt fullt mulig å nå det, men det er et politisk ansvar. Hvis man ikke vil gjøre det som trengs for å sikre det, sier man samtidig at man ikke bryr seg om klimamålene, sier hun.

I juli lå andelen utslippsfrie personbiler på 64 prosent av nybilsalget, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Men det tar likevel tid å elektrifisere hele den eksisterende bilparken, der dagens elbilandel er på 14 prosent.

Sp, Ap og SV ønsker å fjerne fritaket for merverdiavgift på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner. Det vil si innfasing av en generelle toppmoms på 25 prosent på den delen av summen som overstiger 600.000.

– Når man først skal begynne, så kan det være et riktig sted å starte, men ikke nå. Elbilene konkurrerer dårligere i de større bilsegmentene, så det blir fort litt symbolpolitikk, sier Bu.

Høyre er også for utfasing av momsfordelen, og Frp vil ha lik moms på bilen uavhengig av om den er «grønn» eller «brun». Venstre og MDG sier derimot klart nei til å fjerne elbilfordelene.

Nestleder i Arbeiderpartiet (AP), Hadia Tajik, vil bruke pengene fra utfasingen av momsfritaket på å bygge ut lademulighetene i hele landet. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Vil gjøre omleggingen rettferdig

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er klar på at forslaget om å fase ut momsfritaket på de dyreste bilene står ved lag.

– Men elbilene vil fortsatt ha en tydelig konkurransefordel, for vi vil også stramme til i engangsavgiften for fossilbiler, sier hun til E24.

Tajik understreker at pengene fra den nye toppmomsen skal gå direkte til å forbedre og bygge ut ladestrukturen i hele landet, slik at det blir mer realistisk å satse på elbil også ute i distriktene.

Hun er derfor ikke enig i at utfasingen av momsfritaket setter 2025-målet i fare.

– Utfasingen på de dyreste bilene vil bare gjøre omleggingen mer rettferdig, sier Tajik, og tilføyer at det er de aller rikeste som kjøper de dyreste bilene, og at det blir kjøpt flest elbiler i Oslo, kanskje på grunn av rekkeviddeangst.

– Hvor realistisk er det å nå 2025-målet?

– Helt innenfor rekkevidde, og det sier jeg totalt uten rekkeviddeangst.

Nestleder i MDG Kriss Rokkan Iversen frykter at distriktene kommer i en fossil bakevje hvis momsfritaket på de største elbilene fases ut. Vis mer byoutline Marius Fiskum / MDG

Fossil bakevje

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, har veldig lite sans for at Ap varsler elbil-moms fra årsskiftet hvis de kommer i regjering.

– Dette er ikke tidspunktet for å starte utfasingen av den aller viktigste elbilfordelen vi har, noe undersøkelsen til elbilforeningen helt tydelig viser, sier hun til E24.

Hun viser til at det blant større biler, som er det mest aktuelle alternativet på bygda og for større familier, fremdeles er fossilbilene som dominerer.

– Kutter vi i fordelene til de større og dyrere elbilene nå, så etterlater vi distriktene i en fossil bakevje. Derfor er det veldig viktig å holde fast på elbilfordelene til vi har fått hele landet med oss, sier Iversen.

Hun frykter også at 2025-målet kan ryke.

– I stedet for å snakke om å fase ut elbilfordelene, bør vi derfor heller snakke om hvordan de kan utvikles videre. For eksempel med endringer i skattesystemet som gjør det mer gunstig å velge elbil i leasingmarked og sikre momsfritak for bildeling.

Høyres Helge Orten understreker at det alltid skal lønne seg å kjøpe miljøvennlig. Vis mer byoutline Høyre

Høyre: 2025-målet er viktigst

Høyres Helge Orten leder Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Han er klar på at 2025-målet står fast og vil være førende for avgiftspolitikken fremover.

– Alle innser nok at man på et tidspunkt må fase ut elbilfordelene, men tempoet må avpasses målet. Det skal alltid lønne seg å kjøpe miljøvennlig, sier han til E24.

Orten er imponert over hvor raskt utviklingen har gått, og ser at elbilfordelene og avgiftsfritakene har vært helt nødvendige for å få det til.

– Vi vil gradvis trappe ned elbilfordelene, men det er ikke usannsynlig at vi må opprettholde avgiftsfritakene en stund til. Vi er fortsatt et stykke unna målet.

– Det må være betydelige avgiftsfordeler også i årene som kommer knyttet til elbil, og så får vi fortløpende vurdere hva en gradvis utfasing vil bety, legger han til.