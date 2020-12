Stortinget vil ha nye regler for erstatning til trafikkofre

De store partiene på Stortinget vil ha nye regler for å beregne og forvalte erstatninger til trafikkofre. De ber justisministeren få opp farten.

Stine Solberg (23) fikk erstatning etter en trafikkulykke. Pengene må stå i banken til negativ realrente. Hun bor vegg i vegg med foreldrene, Bjørn Einar og Gunhild Solberg, i en spesialbygd bolig. Vis mer byoutline Morten Uglum

Budskapet fra en rekke partier på Stortinget er enstemmig når det gjelder beregning og forvaltning av erstatninger til trafikkofre.

– Dette er uverdig. Justisdepartementet må få opp farten, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet.

– Dette er helt kokeliko, sier Frp-leder Siv Jensen.

– Det må gå an å bruke sunn fornuft, sier Jenny Klinge fra Senterpartiet.

– Regjeringen må finne ordninger som kompenserer for tapet, og det haster, sier Karin Andersen fra SV.

Høyre rakk ikke å kommentere saken mandag.

Aftenposten/E24 skrev nylig om Caroline Lysberg (30) i Namsos. Hun fikk i høst 5,6 millioner kroner i erstatning etter en trafikkulykke i 2013.

Pengene skal erstatte tapte inntekter og ekstra utgifter gjennom livet. Det blir lagt til grunn at dette blir oppfylt ved at hun klarer å oppnå en realavkastning på pengene som er en tredjedel høyere enn Oljefondet klarer.

Det samme gjelder Stine Solberg (23) fra Kvelde ved Larvik, som Aftenposten/E24 skrev om 14. desember. Men hun er avskåret fra dette fordi hun har verge. Da forvalter fylkesmannen pengene, og loven om vergemål sier da at de skal stå i banken.

Justisdepartementet arbeider med et forslag til en lovhjemmel for å kunne lage en forskrift med nye renteregler. Planen er å sende forlaget til Stortinget før sommeren.

Dette er saken Erstatninger til trafikkofre og andre skal blant annet dekke tapt inntekt og ekstra utgifter over livet. Erstatningen blir utbetalt som et engangsbeløp. I beregning av erstatningen blir det lagt til grunn at mottageren klarer å oppnå en årlig realavkastning på 4 prosent årlig (avkastning over prisveksten). Avkastningen på 4 prosent er fastsatt av Høyesterett i en dom fra 2014. Stortinget legger til grunn at Oljefondet oppnår en realavkastning på 3 prosent årlig. Ved høy avkastning fremover, kan erstatningen her og nå være mindre for å kompensere for en fremtidig tapt inntekt. Hvis forventet avkastning er lav, må erstatningen her og nå være høyere. Noen mottagere av erstatninger har fått oppnevnt verge. Da skal pengene forvaltes av fylkesmannen. Pengene skal etter vergemålsloven settes i banken. Der er realavkastningen negativ. Vis mer vg-expand-down

Stiller spørsmål til justisministeren

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) sitter i justiskomiteen. Fylkesmannens pålagte plassering av erstatningene i banken for dem som har verge, opprører ham særlig.

– Jeg kommer til å stille et skriftlig spørsmål til justisministeren om prosessen for å endre dette og om når vi kan vente å få saken til Stortinget, sier han.

Han forstår at koronaen legger arbeidspress på departementet. – Men det er nesten ett og et halvt år siden saken ble sendt på høring, sier han.

Han vil også vurdere på praksisen med at 4 prosent realavkastning blir lagt til grunn i utmåling av erstatninger. – Erstatningen og tilhørende avkastning må dekke det som er grunnlaget for erstatningen, sier Henriksen.

Frp vil ikke vente

Siv Jensen mener det er det to regler som slår hverandre i hjel.

– Først får trafikkofre erstatning basert på at de skal oppnå 4 prosent reell avkastning. Deretter kommer loven og sier at pengene skal settes i banken. Som alle har merket, er bankrenten nå null, sier hun.

At Justisdepartementet arbeider med endringer i reglene, er det eneste positive hun ser.

– Men departementet må få ut fingeren. Det går ikke an å vente helt til sommeren med å foreslå endringer. Det er nå over ett år siden høringsfristen gikk ut. Dette må skje fort, sier hun.

Hvis så ikke skjer, vil Jensen ta saken opp i Stortinget.

Hun er også sterkt skeptisk til ordningen med at fylkesmennene skal forvalte pengene til trafikkofre som har verge.

– Det skal ikke være opp til myndighetene å bestemme hvordan dette skal forvaltes. Dette skal enkeltmennesker og familiene deres få bestemme selv, sier Jensen.

Senterpartiet: «Merkelig»

Jenny Klinge er justispolitisk talsperson for Senterpartiet.

– Både den høye realrenten i beregningen av erstatningen og lovpålagt plassering i banken fremstår som merkelig. Aftenposten har jo i sine artikler fått frem hvorfor dette kan slå uheldig ut for dem som allerede er i en vanskelig livssituasjon, sier hun.

Klinge tar forbehold om at dette ennå ikke er blitt en sak i Stortinget. – At de får erstatning basert på at de oppnår 4 prosent realavkastning på pengene, samtidig som vi legger til grunn 3 prosent realavkastning for Oljefondet, fremstår som et paradoks, sier hun.

SV vil rette opp bakover i tid

SVs sosialpolitiske talsperson Karin Andersen synes det er en «helt urimelig forutsetning» at de som får erstatning skal kunne oppnå 4 prosent realavkastning av pengene.

– Du skal være temmelig skarpskodd aksjespekulant for å oppnå dette. Dermed blir erstatningene for lave. Erstatningene må tilpasses den avkastningen som er faktisk mulig å oppnå, sier hun.

Hun vil at erstatninger justeres i samsvar med rentenivået.

– Regjeringen erkjenner at det her har oppstått et stort tap. Da haster det å få gjort noe med saken. Renten har vært lav lenge, og dette bør rettes opp bakover i tid, sier hun.

Hun kjenner seg igjen i det Aftenposten skriver om fylkesmannens pålagte plassering i bank.

– Før var det mye dårlig forvaltning av erstatninger for dem som hadde verge. Pengene skulle stå trygt, og derfor fikk vi regelen om at fylkesmannen skal sette dem i banken, sier hun.

Men denne tryggheten medfører også tapt avkastning på grunn av bankrente nær null.

