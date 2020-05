Strømprisene halverte seg i første kvartal

Mye nedbør og mildt vær ga stort fall i strømprisene i årets tre første måneder.

Strømprisene har den siste tiden vært på et rekordlavt nivå. Vis mer Lise Åserud / SCANPIX

Publisert: Oppdatert: 14. mai 2020 10:14 , Publisert: 14. mai 2020 10:00

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 26,8 øre kilowattimen i årets første kvartal. Det er ned 51 prosent fra samme periode i fjor, da strømprisene var uvanlig høye, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I mars var det rekordlave strømpriser grunnet mye nedbør og mildt vær.

Prisene ble på et tidspunkt såpass lave at flere aktører opererte med negative strømpriser for nye kunder.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 87,8 øre kilowattimen i årets tre første måneder, et fall på 29 prosent fra fjorårets første kvartal, skriver SSB.