Kjendisadvokat Mona Høiness selger luksuseiendom på Frogner

Etter en lang arvestrid fikk advokat Mona Høiness arve en villa på Frogner. Nå selges den for 125 millioner kroner.

ARVESTRID: Slektningene til paret som eide boligen før gikk til retten for å bestride testamentet deres. Vis mer byoutline ZOVENFRA AS

Publisert: Publisert: 30. september 2020 19:32

– Det er en av Frogners aller største villaeiendommer, sier eiendomsmegler og advokat Tom E. Johnsen til E24.

Boligen i Eckersbergs gate i Oslo er nesten 600 kvadratmeter stor. Med en prisantydning på 125 millioner kroner gir det en kvadratmeterpris på 210.400 kroner.

Eiendomsmegleren forteller at det har vært litt interesse for boligen, men at de ikke har jobbet med salget så lenge. Boligen har vært annonsert i aviser, men ble først lagt ut på Finn.no denne uken. Siden det har annonsen fått over 20.000 klikk.

UBEREGNELIG: Eiendomsmegler Tom E. Johnsen synes det er vanskelig å beregne hvor lang tid det tar å selge så dyre boliger. Vis mer byoutline ZOVENFRA AS

– Det kan ta litt tid å selge sånne kostbare eiendommer, eller det kan gå ganske fort. Det er litt uberegnelig, sier Johnsen.

Kan bli ambassade

Johnsen mener eiendommen kan være aktuell for ambassader fordi den har to hus og det ene kan brukes til kontorer. Også enkeltpersoner kan være interessert i boligen.

– Det er i et boligstrøk og det er mange velstående mennesker som kunne tenke seg å bo på Frogner, sier Johnsen.

Han forteller at det over 100 år gamle huset er vedlikeholdt og delvis pusset opp.

– Men med så store eiendommer er det alltid noe å gjøre, og de som kjøper gjør gjerne en tilpasning, sier eiendomsmegleren.

De nye eierne kan likevel ikke gjøre altfor store endringer, for boligen står oppført på Byantikvarens gule liste og er vernet.

– Man får ikke lov til å gjøre store forandringer utendørs, sier Johnsen.

DYR BOLIG: Boligen har en kvadratmeterpris på 210.400 kroner. Vis mer byoutline ZOVENFRA AS

– Jeg skal flytte

Det er advokat Mona Høiness som selger eiendommen, etter å ha arvet boligen for under ti år siden. Før det bodde det barnløse paret Per og Synnøve Urdahl i huset i minst 30 år, anslår Johnsen.

– Det er en sånn type eiendom som folk bor lenge i.

Men grunnen til at Høiness nå selger huset er at hun ikke har bruk for et så stort hus, fordi de bare er to som bor der i dag, tror Johnsen.

Ifølge Høiness selv ligger det en enkel grunn bak salget.

– Jeg skal flytte. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Høiness i en SMS til E24.

Advokat Mona Høiness. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB

Fikk bolig etter arvestrid

Høiness ble tildelt eiendommen i testamentet til Per og Synnøve Urdahl. Synnøve Urdahl døde i 2011, og etterlot seg ikke noen barn.

Åtte nevøer og nieser til paret fikk ikke noe arv av sin onkel og tante, mens Høiness fikk verdier for rundt 100 millioner kroner, ble det rapportert den gang.

Eiendomsmegler Johnsen vet ikke hva verdien på eiendommen i Eckersbergs gate var da Høiness arvet boligen.

Urdahl-parets slektninger tok saken til retten og hevdet Synnøve Urdahl var svekket de siste årene før hun døde og at hun var påvirket av Høiness da hun skrev testamentet.

Høiness vant saken i 2014 etter en dom i Tingretten og en avvist anke i Borgarting lagmannsrett. Dermed arvet advokaten villaen på Frogner som nå selges.

Høiness var advokatfullmektig hos Per Urdahl i 1984, og fikk etter hvert et nært forhold til paret. Høiness skal ha feiret høytider med dem og hjulpet Synnøve Urdahl med ærender de siste årene.

